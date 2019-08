Fermato con l' auto monegasca in Italia | 500 euro di multa al frontaliere

Il modulo fotografico circolare di Nokia 7.2 è conFermato : ecco la prima foto ufficiale : Nokia 7.2 continua a mostrarsi in Rete, questa volta si tratta di una foto praticamente ufficiale che conferma il modulo fotografico circolare sul retro. L'articolo Il modulo fotografico circolare di Nokia 7.2 è confermato: ecco la prima foto ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Trieste - straniero aggredisce agenti : Fermato con spray urticante : Federico Garau Intervenuti per sedare una lite segnalata da alcuni residenti, i poliziotti sono stati affrontati da un giovane domenicano: quest'ultimo, dopo averli insultati e minacciati, li ha aggrediti anche fisicamente Ha aggredito gli agenti della questura di Trieste, intervenuti sul posto per sedare una lite tra giovanissimi in via Settefontane. Protagonista in negativo della vicenda un ragazzo di nazionalità domenicana appena ...

Basket : conFermato l’infortunio di Teodosic. Luca Baraldi : “Calendario pressante - troppi stop per i top player” : È stato uno dei colpi dell’estate. Milos Teodosic è arrivato alla Virtus Bologna con l’intenzione di rivoluzionare gli schemi nel campionato italiano. L’obiettivo era però quello di tentare l’assalto all’iride con la propria Nazionale serba ai Mondiali in Cina: niente di tutto ciò a causa di un infortunio arrivato nel match tra Serbia e Lituania del 10 agosto. Ufficiale il forfait per il playmaker. Le parole ...

Palermo - Fermato romeno : dito medio - insulti e botte contro agenti : Federico Garau Dopo aver notato una volante della polizia ferma di fronte ad un supermercato Lidl, lo straniero si è avvicinato ed ha cominciato ad insultare gli agenti, mostrando il dito medio. Al momento del fermo ha opposto resistenza, graffiando e spintonando gli uomini in divisa. Per lui solo l'obbligo di firma, in attesa del processo È finito in manette nel pomeriggio di domenica a Palermo un cittadino straniero che, dopo aver ...

Cyperpunk 2077 conFermato anche per Google Stadia : Potremo mettere le mani sull'attesissimo Cyperpunk 2077 di CD Projekt RED anche senza possedere necessariamente una macchina da gioco. Il titolo è stato infatti confermato anche per Google Stadia, la piattaforma di gaming in streaming più popolare del momento, considerando quanto ha fatto parlare di sé dal momento della sua presentazione.Non è stata ancora fornita una data precisa di lancio, ma la notizia è senz'altro molto gradita per tutti gli ...

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounas in partenza e Verdi sarà conFermato - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ultime notizie: l'italiano potrebbe non passare al Torino se l'algerino accetterà di trasferirsi nel campionato francese.

Bayern Monaco - tutto conFermato : Uli Hoeness lascerà la presidenza : La notizia era già stata diffusa, ora c’è anche la conferma del diretto interessato ai microfoni di ‘Bild‘: Uli Hoeness non sarà più presidente del Bayern Monaco. Dopo 40 anni nel club (calciatore dal 1970 al 1979, poi dirigente e infine presidente nel 2009), il patron dei bavaresi ha annunciato che non si candiderà per essere rieletto nelle elezioni in programma a novembre, ma rimarrà comunque nel consiglio di ...

Trump ha conFermato di voler comprare la Groenlandia : Ha detto che sarebbe «un grande affare immobiliare», ma ha aggiunto che al momento non è una priorità degli Stati Uniti

Torino - colpisce la moglie con un oggetto fino a ucciderla : Fermato un 65enne : Uccide la moglie con una limetta da modellismo. Un altro femminicidio, l'ennesimo. Questa volta la tragedia si è consumata in un appartamento al settimo piano di una palazzina a Torino, in corso Orbassano. Per cause ancora in corso di definizione, un uomo, italiano, di 65 anni oggi ha ucciso la moglie, massacrandola usando come arma una limetta usata dagli appassionati di modellismo. L'uomo avrebbe ucciso la moglie di 64 anni dopo un litigio: ...

Travolto e ucciso da un’auto pirata mentre passeggia con il figlio di sei anni per mano - Fermato l’investitore : L’uomo alla guida della vettura era un ucraino di 37 anni ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito. Ha ammesso di aver provocato l’incidente mortale

I medici legali hanno conFermato che la morte di Jeffrey Epstein è stata un suicidio : I medici legali che hanno esaminato il corpo di Jeffrey Epstein, miliardario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in un carcere di New York, hanno detto che la morte è stata un suicidio.

ConFermato lo smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP : Il Chinese Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) ha certificato un nuovo smartphone che potrebbe essere lanciato dal brand Redmi L'articolo Confermato lo smartphone Redmi con sensore Samsung GW1 da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

Davide Astori sul braccio del capitano della Fiorentina anche nel 2019-20 : la Lega ha conFermato la deroga per i Viola : La Fiorentina sorride: confermata dalla Lega la deroga per indossare la fascia da capitano di Davide Astori Buone notizie per la Fiorentina: la Lega ha confermato la deroga per il club Viola, che potrà continuare ad indossare la fascia da capitano di Davide Astori. “La Fiorentina comunica con grande piacere che la Lega Calcio ha accolto la richiesta del club Viola di continuare ad usare anche per la stagione 2019-20 la fascia da ...