Farmaco antidolorifico ritirato dalle farmacie Marca | lotto | motivi del provvedimento

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Quando si tratta di salute, le autorità preposte dimostrano di avere le ‘antenne’ alzate. Sono diverse, difatti, durante l’anno, le notizie di farmaci ritirati dalla vendita. E questo significa che il sistema di controllo funziona. Talvolta sono le stesse case farmaceutiche a segnalare problematiche di vario genere che, anche se non allarmanti, suggeriscono il richiamo del. In altri casi interviene l’Aifa, l’Agenzia italiana del, che vigila sul settore, per disporre, conmotivato, il ritiro di un medicinale. Il sistema, insomma, funziona. In questo caso si tratta di un. Precisamenteè stato richiamato undiusato per curare la sindrome premestruale. L’Aifa ha difatti comunicato il ritiro di undel Progeffik 200 mg 15 cps – AIC 035042305 ...

ilpopolano : Blog Post: RITIRATO UN FARMACO ANTIDOLORIFICO - - SK_voxorgan : Lotto di farmaco utile per curare la sindrome premestruale è stato ritirato dalle farmacie. L’Agenzia italiana del… -