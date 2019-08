Fabrizio Piscitelli | funerali blindati per il capo ultrà Diabolik Gesto degli

Diabolik - Funerali Fabrizio Piscitelli/ C'è l'accordo : 100 persone per l'addio all'ul : Diabolik, Funerali Fabrizio Piscitelli: accordo fra famiglia e Questura, 100 persone potranno dire addio al noto ultras di casa Lazio

La famiglia non ritira la salma - saltati i funerali privati di Fabrizio Piscitelli : Niente funerali privati, per oggi, per Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, ultrà della Lazio ucciso mercoledì scorso con un colpo di pistola alla nuca mentre si trovava nel Parco degli Acquedotti. La famiglia, a quanto si apprende da fonti della Questura di Roma, nella notte verso le 4 si è recata al Policlinico di Tor Vergata per una breve visita alla sala all'obitorio ma dopo pochi minuti è andata via senza ritirare la ...

Il pm contesta l'aggravante mafiosa per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli - l'ultrà Diabolik : Omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Questo il reato per cui procede la Procura di Roma, coordinata dal procuratore facente funzioni Michele Prestipino, in relazione alla morte di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso ieri in un parco della città con un colpo di pistola alla nuca. Secondo gli inquirenti, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un tranello. VIDEO - I rilievi della polizia scientifica ...

Chi era Fabrizio Piscitelli - in arte Diabolik : "Andavamo nelle altre curve per ammazzarli. Era un modo per sentirci vivi" : Fabrizio Piscitelli, conosciuto ai più come “Diabolik”, assassinato ieri sera a Roma, era il capo ultrà della Curva Nord laziale. Sposato con due figlie, di cui una si era appena sposata, il 53enne era un estremista di destra aveva trascorso 4 anni e due mesi in carcere per droga. Il suo nome, tra l’altro, era finito anche nell’inchiesta Mafia Capitale. Guidava gli “Irriducibili”, un tempo ...

Fabrizio Piscitelli ‘Diabolik’ ucciso a Roma : quando l’ex ultras Lazio Toffolo venne gambizzato due volte : L’omicidio di Fabrizio Piscitelli, ucciso con un proiettile in zona Parco degli Acquedotti a Roma, ha lasciato sgomenta la curva Nord della Lazio e in particolare chi, con ‘Diabolik’, aveva fondato nel 1987 gli Irriducibili. Ma nel passato dei biancocelesti le armi sono entrate anche in altre occasioni. Per ben due volte era stato gambizzato prima nel 2007, poi ancora nel 2013 Fabrizio Toffolo, oggi 54enne e che insieme a ...

