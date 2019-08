ExoMars | il rover costruito da Airbus | ha ora gli ‘occhi’

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La Panoramic Camera (PanCam), uno dei più importanti dispositivi deldell’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, è stata montata e integrata all’interno della camera bianca didi Stevenage. Progettata e costruita dal Mullard Space Science Laboratory (MSSL) dello University College di Londra nell’ambito di una partnership internazionale, la PanCam, che include la telecamera ad alta risoluzione fornita da DLR, costituirà per ili suoi “occhi scientifici”, una volta che questo atterrerà su Marte, nella primavera del 2021. La telecamera ad alta risoluzione acquisirà immagini 3D che verranno utilizzate dal sistema di navigazione autonomo a bordo del. Le immagini verranno rimandate alOperation Control Center affinché il team scientifico scelga una posizione. IlRosalind Franklin determinerà poi il percorso sicuro per raggiungere quella posizione. La ...

