EURO 2020 solo su PES 2020 | un accordo esclusivo tra Konami e la UEFA che è l' ennesima

Konami annuncia la partnership UEFA - il DLC EURO 2020 Gratuito e il torneo eEuro 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di Euro 2020. Konami rilascerà ai possessori del gioco, nel secondo quadrimestre del 2020, un ricco contenuto scaricabile Gratuito (DLC) dedicato agli Europei di Calcio. Grazie alla licenza ufficiale UEFA più di 50 nazionali di calcio verranno ...

eFootball PES 2020 riceverà il DLC ufficiale di EURO 2020 : eFootball PES 2020 riceverà il DLC ufficiale di Euro 2020 durante il secondo trimestre del 2020, ha annunciato Konami.PES 2020 sarà il videogioco ufficiale del prossimo torneo, ha dichiarato Konami. Al lancio saranno presenti oltre 50 squadre nazionali, inclusi gli attuali campioni del Portogallo, con i loro kit ufficiali, stemmi e giocatori.L'annuncio arriva subito dopo una serie di accordi di licenza accattivanti. Ieri abbiamo riferito che la ...

EURO 2020 - i tifosi possono scegliere i freestyler del torneo : Eueo 2020 si avvicina e l’attesa dei tifosi è fortissima per un evento che punta anche a essere rivoluzionario rispetto al passato: per la prima volta, infatti, il torneo si svolgerà in modalità itinerante. E i tifosi avranno la possibilità di svolgere anche un ruolo attivo ai fini dell’organizzazione. Agli appassionati viene infatti concessa la […] L'articolo Euro 2020, i tifosi possono scegliere i freestyler del torneo è ...

La UEFA lancia il torneo “UEFA eEURO 2020” : La UEFA sta introducendo UEFA eEURO 2020, ovvero un torneo di eFootball per nazionali che vedrà coinvolte le 55 federazioni nazionali UEFA e che inizierà a novembre 2019. La competizione sarà il più grande evento di eFootball per nazionali di sempre e vedrà i giocatori partecipanti sfidarsi esclusivamente su eFootball PES 2020 della KONAMI. Il […] L'articolo La UEFA lancia il torneo “UEFA eEURO 2020” è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Calcio - EUROpei 2020 : concerto inaugurale al Colosseo - Fan Zone e Football Village tra Piazza del Popolo e via dei Fori Imperiali : Emergono finalmente i primi dettagli a proposito dell’organizzazione italiana per il primo Campionato Europeo di Calcio itinerante della storia, in programma dal 12 giugno al 12 luglio in dodici città europee tra cui Roma, la capitale d’Italia. Allo Stadio Olimpico si disputeranno complessivamente quattro incontri della rassegna continentale, tre nella fase a gironi (tra cui la gara inaugurale dell’evento) e poi uno dei quarti ...

Bonus 80 EURO 2020 : cosa cambia con crisi di governo e come recuperarlo : Bonus 80 euro 2020: cosa cambia con crisi di governo e come recuperarlo Della cancellazione o della trasformazione del Bonus 80 euro nel 2020 se ne parla da un bel po’, ma con la crisi di governo di questi momenti gli scenari potrebbero ulteriormente cambiare e le prospettive sono differenti. Qualche mese fa il Bonus Renzi avrebbe dovuto trasformarsi in detrazione fiscale, poi si è ragionato anche sulle finalità contributive, per ...

Equitazione - EUROpei dressage 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 e le speranze di pass per l’Italia : L’Italia non sarà presente a Rotterdam agli Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), e dunque la prima notizia certa, ancor prima dell’inizio della rassegna continentale, è che il Bel Paese non avrà la squadra di dressage alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa infatti è l’ultima competizione, per le squadre europee, per centrare la qualifica della squadra, che assicura anche la presenza di tre ...

Classifiche e risultati Qualificazioni EUROpei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Calcio - preliminari EUROpa League 2019-2020 : Shakhtyor Soligorsk-Torino 1-1. Botta e risposta tra Zaza e Yanush - granata promossi : Il massimo risultato col minimo sforzo, ed anche il rammarico per aver visto sfumare un successo che sarebbe contato soltanto per il ranking UEFA, dato che il passaggio del turno era già in cassaforte: il Torino pareggia per 1-1 a Minsk, in Bielorussia, contro lo Shakhtyor Soligorsk e, dopo il 5-0 rifilato agli avversari all’andata, avanza senza patemi d’animo al play-off decisivo per l’accesso alla fase a gironi ...

Roma pronta ad EURO 2020 - la sindaca Raggi : “Olimpico pronto a rifarsi il look” : “Roma si prepara al grandissimo evento Uefa Euro 2020 e lo stadio Olimpico è pronto a rifarsi il look: ci saranno più bagni, più posti dedicati alle persone con disabilità e nuovi locali dedicati alla ristorazione. In Assemblea Capitolina è stata approvata una delibera, precedentemente illustrata in commissione Urbanistica, che prevede un intervento di ammodernamento dello Stadio per adeguarlo agli standard internazionali e ai ...

