Esce oggi 21 agosto in Italia ' Il Re Leone' live-action | già campione d' incassi in America

Stop al pEsce fresco - da oggi fermo biologico in Adriatico : Pescara - Stop al pesce fresco a tavola lungo tutto l'Adriatico con il fermo pesca che si estende dal 15 agosto anche al tratto di costa da San Benedetto e Termoli, dopo che la flotta aveva già interrotto le attività da Trieste ad Ancona e da Manfredonia a Bari. A darne notizia è Coldiretti Impresapesca nel sottolineare che il blocco delle attività durerà nel tratto tra il sud delle Marche, l'Abruzzo e il ...

Slipknot "We are not your kind"/ Oggi Esce nuovo album "contro la solitudine del web" : Slipknot, "We are not your kind": Oggi esce il nuovo album. La risposta della metal band americana alla solitudine del web: "C'è grande insicurezza".

Esce per fare jogging mentre è in vacanza ma scompare : trovata morta scienziata di 34 anni : trovata morta Natalie Christopher, scienziata britannica di 34 anni, scomparsa lunedì scorso dopo essere uscita a fare jogging. A lanciare l'allarme era stato il compagno, non vedendola rincasare dopo svariate ore. E' stata avviata una massiccia operazione di ricerca, a cui hanno partecipando anche elicotteri a raggi infrarossi. Il corpo della donna è stato rinvenuto da un pompiere volontario ad un chilometro e mezzo dall'hotel dove ...

GILDA - MOGLIE DI LUCIANO DE CREsceNZO : CHI È/ "Oggi siamo amici… o qualcosa di più" : GILDA, chi è la MOGLIE di LUCIANO De CRESCENZO: dalle nozze all'annullamento del matrimonio. Il loro rapporto negli ultimi tempi.

PAOLO JANNACCI/ Video - Esce oggi il primo singolo "Canterò" : l'esordio da cantautore : PAOLO JANNACCI, da pianista jazz, diventa cantautore, oggi su Spitify il primo singolo, in arrivo un intero album da lui composto

Fish Dependence Day - WWF : da oggi solo pEsce di importazione per i consumatori europei : L’Europa ha consumato le proprie scorte di pesce per il resto del 2019. Il 9 luglio è il “Fish Dependence Day”, data che identifica simbolicamente la fine per l’Europa di pesce, molluschi e crostacei da approvvigionamento interno e l’inizio delle importazioni e della dipendenza dal pesce estero, fino a fine anno. In questa occasione il WWF lancia l’allarme sul drammatico stato in cui versano gli oceani e il Mediterraneo in cui ad oggi, l’88% ...

Cinema : Esce oggi 4 luglio 'L'ultima ora' di Marnier - inquietante thriller francese : Arriva al Cinema nelle sale, a partire dal 4 luglio, L'ultima ora. Un film francese (distribuito da Teodora Film e vietato ai minori di 14 anni) del regista Sebastien Marnier. thriller inquietante, drammatico della durata di un'ora e 44 minuti, tratto da un romanzo di Christophe Dufossè. La trama è avvincente e si svolge in vari filoni, ma rimane sempre chiara per tutta la durata della proiezione fino al colpo di scena finale magistrale. La ...