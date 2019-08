Equitazione | Europei paradressage 2019 | Francesca Salvadè settima nell’Individual

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : quanti errori per gli azzurri - Italia per ora lontana dai primi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.16: bellòa prova del turco Omer Karaevli che Cheston de la Pomme d’or si inserisce al 13mo posto con 75.67 17.15: Il danese Andreas Schou chiude la sua prova con 83.70 ed è 44mo 17.12: L’Italia al momento non c’è. Giulia Martinengo Marquet commette due errori e con 83.54 si inserisce in 43ma posizione ma soprattutto fa sprofondare la squadra in undicesima posizione 17.08: ...

LIVE Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA : non inizia al meglio Bruno Chimirri : 14.47 L'individualista slovacco Radovan Sillo è 16° con 96.73. 14.45 Simone Blum (Germania) va nettamente in testa con 74.68. 14.43 Terza la britannica Amanda Derbyshire con 78.48. 14.41 Non benissimo Bruno Chimirri, decimo con 86.73. 14.39 Tocca all'Italia con Bruno Chimirri su Tower Mouche. 14.38 L'elvetico Niklaus Rutschi fa segnare 80.37. 14.37 Terzo il danese Soren ...

Equitazione - Europei 2019 : Sara Morganti è d’argento! La toscana sfiora il titolo continentale - ex-equo con il norvegese Jens-Lasse Dokkan : Arriva la prima medaglia italiana agli Europei di Equitazione 2019, ed è d’argento, con Sara Morganti capace di salire sul secondo gradino del podio nel grade I di para-dressage, in sella al suo Royal Delight, totalizzando il punteggio di 75.036 %, lo stesso del norvegese Jens-Lasse Dokkan, che però si prende la medaglia d’oro, accompagnato dal cavallo Aladdin. La toscana ha pagato caro il giudizio sin troppo negativo del quarto ...

Equitazione - Europei 2019 : Bart Bles profeta in patria nel Boels Prize di salto : Gli Europei di Equitazione 2019 sono entrati nel vivo, e questa mattina a Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi il Boels Prize, competizione di salto in due fasi, in cui il più veloce di tutti è risultato il padrone di casa Bart Bles, che in sella al suo Expert ha completato la prova in 23.91 secondi, senza penalità. Tredici ostacoli superati correttamente anche per il norvegese Johan-Sebastian Gulliksen, più lento dell’olandese di ...

Equitazione - Europei 2019 : Pepo Puch è il primo medagliato del para-dressage - argento alla Gran Bretagna : Si è aperto questa mattina il programma di para-dressage nell’ambito degli Europei di Equitazione 2019, con il grade II che ha premiato Pepo Puch, in rappresentanza dell’Austria, al termine di una gara eccellente, in cui il campione olimpico è riuscito a totalizzare lo score di 75.235%, in sella a Sailor’s Blue. Medaglia d’argento alla Gran Bretagna, e più precisamente a Georgia Wilson, molto vicina a Puch con il ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima giornata di gare degli Europei di Equitazione, specialità salto ostacoli, che scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode ...

Equitazione - Europei 2019 salto : orari di oggi - programma e tv (21 agosto). Tutti gli azzurri in gara : Scatteranno oggi a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. oggi intanto alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia ...

Equitazione - Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 : scelti i quattro azzurri che prenderanno parte alla gara a squadre : Scatteranno domani a Rotterdam gli Europei di salto ostacoli per quanto concerne la qualifica individuale, i cui punteggi saranno validi anche per la gara a squadre. Giovedì 22 sarà la volta della seconda qualifica individuale e prima manche della gara a squadre. Venerdì 23 le migliori dieci squadre affronteranno la seconda e decisiva prova che assegnerà le medaglie ed i pass alle tre migliori formazioni non ancora qualificate alle Olimpiadi di ...

Equitazione - Europei completo Luhmühlen 2019 : i convocati dell’Italia. Si infortuna Tim de la Lande - Umberto Riva sostituito da Marco Biasia su Junco CP : Definita la formazione che rappresenterà l’Italia agli Europei di completo che si terranno a Luhmühlen, in Germania, dal 28 agosto all’1 settembre: c’è un cambio nei nominativi diramati in precedenza nella short list azzurra dal capo equipe Giacomo Della Chiesa, causa di un infortunio. Infortunio occorso a Tim de la Lande, cavallo di Umberto Riva, costretto così a rinunciare alla rassegna continentale che, va ricordato, mette ...

Equitazione - Europei 2019 : la Germania trionfa nella gara a squadre - Isabell Wert ancora la migliore : Pronostico rispettato nella prima gara degli Europei 2019 di Equitazione, specialità dressage, con il Grand Prix a squadre odierno che ha visto al comando Isabell Werth, grande favorita della vigilia. La tedesca, autentica leggenda della disciplina, è scesa in pista insieme a Bella Rose, collezionando uno score dell’85.62%, risultando al primo posto per tutti e cinque i giudici. Netto il dominio teutonico, con Dorothee Schneider seconda su ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : doppietta tedesca dopo la prima giornata - Germania in testa alla classifica a squadre : Si è aperta quest’oggi l’edizione 2019 degli Europei di Equitazione, che in quel di Rotterdam (Olanda) hanno visto disputarsi la prima giornata per quanto riguarda la specialità del dressage, nel segno della Germania, con una doppietta nei primi due posti della classifica provvisoria. A guidare la graduatoria troviamo infatti Dorothee Schneider, che in sella a Showtime ha messo in mostra una prova sontuosa, risultando al primo posto ...

Equitazione - Europei dressage 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020 e le speranze di pass per l’Italia : L’Italia non sarà presente a Rotterdam agli Europei di dressage (Tatiana Miloserdova non è ancora eleggibile), e dunque la prima notizia certa, ancor prima dell’inizio della rassegna continentale, è che il Bel Paese non avrà la squadra di dressage alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020. Questa infatti è l’ultima competizione, per le squadre europee, per centrare la qualifica della squadra, che assicura anche la presenza di tre ...

Equitazione - Europei 2019 salto : programma - orari e tv. Il calendario completo : Da mercoledì 21 a domenica 25 agosto si terranno a Rotterdam, in Olanda, gli Europei di Equitazione per quanto riguarda la specialità del salto ostacoli: l’Italia tenterà di conquistare la qualifica olimpica nella gara a squadre, che vedrà la finale venerdì 23, riservata alle prime tre Nazionali non ancora qualificate. La finale individuale invece è prevista domenica 25. L’Italia schiererà in Olanda Bruno Chimirri su Tower Mouche, ...