Entro 2050 | il Mediterraneo aumenterà fino a 20 cm

Cambiamenti climatici - l’allarme di uno studio : “Entro il 2050 il livello del Mar Mediterraneo potrebbe salire di 20 centimetri” : I Cambiamenti climatici potrebbero far salire il livello del Mar Mediterraneo fino a 20 centimetri entro il 2050 e fino a 57 centimetri entro il 2100. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Water dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Bologna e di Roma, dell’olandese Radbound University e dell’Università la Sorbona di Parigi. Tra le città che maggiormente risentiranno delle ...

Riscaldamento globale - Entro il 2050 Milano sarà come il Texas e Roma come la Turchia : Gli scienziati ci mostrano, nella migliore delle ipotesi, quali saranno gli effetti del Riscaldamento globale sul clima entro il 2050. I dati raccolti dimostrano che le temperature sono destinate ad incrementarsi e ogni città non avrà più lo stesso clima di adesso: vediamo in Italia come cambier?.Continua a leggere

Le scie chimiche aumentano le temperature globali : impatto triplicato Entro il 2050 : Le scie chimiche, o per meglio dire le scie di condensazione, prodotte dagli aerei trattengono il calore nell'atmosfera terrestre provocando un incremento dell'impatto climatico che, entro il 2050, sarà il triplo rispetto ad oggi. Gli esperti ci spiegano come sia possibile e come dovremmo intervenire.Continua a leggere

Ondata di caldo africano in Europa - un’anticipazione di ciò che ha in serbo la crisi climatica : “Entro il 2050 raddoppieranno” : Siamo entrati ufficialmente nell’estate da appena 4 giorni nell’emisfero settentrionale e il caldo in Europa non si è certo fatto attendere. Un’Ondata di caldo africano che potrebbe rivelarsi storica e potenzialmente letale sta per inglobare l’Europa centro-occidentale. In Italia, sarà colpito soprattutto il Nord, dove potrebbero cadere record di temperatura storici: basti pensare che si rischiano +40°C in Pianura Padana! Con la siccità e la ...