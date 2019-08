Emissioni Usa - Perché Trump se la prende con le Case che chiedono norme più severe

Clima - Greta pronta a salpare in barca a vela verso gli Usa : non viaggerà in aereo per le troppe Emissioni di CO2 : Greta pronta a salpare alla volta degli Usa: non viaggerà in aereo a causa delle grandi quantità di CO2 emesse da questo tipo di trasporto. Quindi raggiungerà gli Stati Uniti, dove è attesa per partecipare a una serie di vertici sul Clima e di proteste, in barca a vela, attraversando l’Atlantico. E sebbene questa sia la prima esperienza in barca a vela per la giovane attivista svedese, Greta Thunberg “è pronta ad accettare ...

Usa - accordo tra California e grandi produttori di auto per ridurre le Emissioni : schiaffo alle politiche permissive di Trump : accordo tra la California e quattro grandi produttori di auto per ridurre le emissioni, ignorando la linea dell’amministrazione Trump che ha stabilito di rendere più permissiva la regolamentazione in materia messa a punto durante la presidenza Obama. Ford, Honda, Volkswagen e Bmw, scrive il Washington Post, hanno negoziato in segreto per settimane con le autorità dello Stato più ricco del Paese e siglato con la California Air Resources ...

Da Torino a Siracusa - comuni dichiarano emergenza climatica. Emissioni - trasporti e verde pubblico : i ‘piani di adattamento’ : “Che il clima stia cambiando rapidamente è un’evidenza, specie per noi torinesi: ormai viviamo periodi caldi di siccità alternati a piogge che creano allagamenti che non siamo in grado di assorbire. Per questo abbiamo accettato anche noi di dichiarare l’emergenza climatica”. Alberto Unia è assessore all’Ambiente di Torino: l’ultima ad essersi aggiunta alla schiera dei comuni italiani che ha dichiarato l’emergenza climatica, approvando ...