Ecco il primo | magnifico sciacallo dorato catturato in natura in Italia | Yama già rimesso

Data d’uscita e teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3 - Ecco un primo sguardo alla nuova vita da star di Midge : Il conto alla rovescia può finalmente partire: le nuove avventure di Midge Maisel saranno su Prime Video dal 6 dicembre. Oltre ad aver reso nota la Data d'uscita ufficiale, Amazon ha anche pubblicato il primo teaser di The Marvelous Mrs. Maisel 3, dal quale emergono i primi dettagli sulla tournée europea di Midge con Shy Baldwin. Nel 1960 una donna non sposata prenderà la pillola, così potrà fare tutto il sesso che vorrà, le si sente dire ...

Vuelta a España 2019 - svelata la selezione della Jumbo-Visma. Ecco i sette compagni di Primož Roglic : Lo sloveno Primož Roglic sarà il capitano della Jumbo-Visma alla Vuelta a España: svelata la formazione per il terzo ed ultimo GT stagionale. Al fianco dello sloveno, alla prima partecipazione alla corsa a tappe iberica, Ecco l’olandese Steven Kruijswijk ed il neozelandese George Bennett, con il primo soprattutto che potrà fare da jolly durante la gara, in qualità di secondo uomo di punta della selezione. Doppia fatica Tour-Vuelta anche ...

Gallery Go riceve il suo primo aggiornamento : Ecco il tema scuro : Gallery Go, la nuova galleria ultraleggera lanciata da Google il mese scorso, sta ricevendo il suo primo aggiornamento che introduce il tema scuro. L'articolo Gallery Go riceve il suo primo aggiornamento: ecco il tema scuro proviene da TuttoAndroid.

Stati Uniti - Ecco il “Cerchio degli Eroi” : il primo museo subacqueo per i veterani di guerra : Negli Usa, a largo della Florida, è stato realizzato il primo museo subacqueo del paese dedicato a chi ha combattuto in guerra. Il memoriale, intitolato "Cerchio degli Eroi" è costituito da 12 statue in circonferenza. Un omaggio ai caduti in guerra e un modo per alleviare con l'acquaterapia la sindrome da stress post traumatico dei reduci.Continua a leggere

A Roma Ecco il primo hotel 5 stelle con copertura 5G grazie a INWIT e SINA Hotels : INWIT ha siglato un accordo con la catena di alberghi di lusso SINA hotels per la realizzazione di una copertura 5G all'interno degli hotel a 5 stelle. Il primo hotel sarà il SINA Bernini Bristol di Roma. L'articolo A Roma ecco il primo hotel 5 stelle con copertura 5G grazie a INWIT e SINA hotels proviene da TuttoAndroid.

Curiosi di vedere Super Mario in salsa FPS? Eccovi un primo livello : La comnunity di sviluppo Mapcore ha recentemente lanciato la sfida per la creazione di un livello dedicato a Unreal Tournament, Counter-Strike 1.6 e Super Mario Bros. ed in qualche modo rivisitarlo.Il level designer Sean Noonan (alcuni Far Cry, Watch Dogs, Star Citizen) ha preso al volo tale sfida ed ha pubblicato un video che mostra i suoi progressinel ricreare il primo livello di un fittizio FPS dedicato a Super Mario Bros. Ha inserito una ...

Tumori - nuovo strumento per curarli : Ecco Inside - il primo sistema al mondo che monitora le radiazioni : E’ il primo sistema al mondo bimodale (scanner Pet e tracciatore di particelle cariche) che monitora in tempo reale i fasci di ioni carbonio e protoni utilizzati nell’adroterapia oncologica per colpire i Tumori resistenti alla radioterapia e non operabili: si chiama Inside e il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il Dipartimento di fisica dell’Università di ...

NBA 2K20 : Ecco il primo video di gameplay che mostra una serie di star del basket : Attraverso un comunicato stampa 2K ha pubblicato il primo video di gameplay di NBA 2K20 in cui possiamo dare uno sguardo ad alcune star del basket.Il nuovo trailer è ricco di aggiornamenti visivi e dettagli che i fan della serie sicuramente riconosceranno. Tra i vari giocatori vengono mostrate le coppie più dinamiche dell'NBA.LeBron James ed Anthony Davis fanno diverse apparizioni nelle loro divise dei Los Angeles Lakers. Lo stesso si può dire ...

Allenatori Serie A - chi verrà esonerato per primo? Le ipotesi dei bookies - Ecco chi rischia : C’è attesa per l’inizio della Serie A, manca meno di un mese e poi sarà di nuovo campionato. Tra i temi che la faranno da padrone, sin subito, ci saranno gli esoneri degli Allenatori. Grana, questa, che specie in Italia non viene risolta a causa della poca pazienza dei presidenti i quali alle prime difficoltà pensano di poter trovare la soluzione sollevando dall’incarico i tecnici sotto contratto. A tal proposito, ci sono ...

Ecobonus ed Ecomalus - quattro mesi in chiaroscuro. Ecco un primo bilancio : Nuovi fondi a disposizione e un primo bilancio in chiaroscuro. Se infatti il Ministero dello Sviluppo Economico ha ufficializzato lo sblocco dei 40 milioni di euro residui sul totale di 60 milioni destinati all’operazione Ecobonus come prevista dalla Legge di bilancio 2019, la fotografia di come e dove gli italiani abbiano potuto finora usufruire di questa agevolazione lascia qualche zona d’ombra. Come noto, prevede per chi ha ...

Iliad cresce nel primo trimestre 2019 - ma resta dietro a PosteMobile : Ecco l’ultimo Osservatorio AGCOM : Scopriamo insieme l'ultimo Osservatorio sulle Comunicazioni diffuso da AGCOM: Iliad continua a crescere a discapito di Wind Tre, Vodafone e TIM, ma non è ancora sufficiente per il sorpasso su PosteMobile. L'articolo Iliad cresce nel primo trimestre 2019, ma resta dietro a PosteMobile: ecco l’ultimo Osservatorio AGCOM proviene da TuttoAndroid.

Nintendo Switch : Ecco a voi il primo controller dotato di un'uscita per le cuffie : Nintendo Switch è senza dubbio una console molto innovativa che merita il successo ottenuto, tuttavia presenta alcune criticità che hanno fatto storcere il naso a molti utenti. Una di queste è senza dubbio l'assenza dell'uscita per le cuffie nel suo controller, già presente nelle controparti Sony e Microsoft.Questo problema sarà solo un ricordo grazie a PDP ed il suo Faceoff Deluxe+ Audio controller, questo dispositivo potrà essere collegato ...

La serie Netflix di The Witcher si è mostrata nel primo trailer : Ecco la reazione dei fan : Durante uno speciale panel al Comic-Con 2019, Netflix ha rivelato il primo trailer di The Witcher, l'imminente adattamento televisivo della serie di libri fantasy di Andrzej Sapokowski, salita alla ribalta mondiale grazie ai giochi sviluppati da CD Projekt RED. Come saprete, fino a poco tempo fa, Netlflix non ha condiviso troppe informazioni, ma nelle ultime due settimane che hanno portato all'SDCC le cose sono piuttosto cambiate. E ora, l'hype ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50 anni fa il primo sbarco sulla luna : Eccola in tutta la sua bellezza [GALLERY] : Oggi ricorre il 50° anniversario della Missione Apollo 11 che fece la storia nel campo dell’esplorazione spaziale. Il 20 luglio del 1969, l’uomo mise per la prima volta su un mondo diverso dalla Terra: quel mondo era la luna. Da allora, la NASA portò 12 astronauti sulla superficie lunare, cambiando per sempre il modo di guardare al nostro satellite. La Terra e la luna hanno condiviso una storia comune per 4.500 milioni di anni. Conoscere la luna ...