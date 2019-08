È morto Giovanni Buttarelli | il Garante europeo della protezione dei dati

morto Giovanni Buttarelli - magistrato e garante della Privacy Ue : È Morto nella notte, all’età di 62 anni Giovanni Buttarelli , magistrato e garante europeo della protezione dei dati. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Segretario Generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dal 1997 al 2009 e, su nomina del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, aveva assunto la carica di garante aggiunto presso il garante europeo della ...

Palermo - morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...