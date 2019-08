È morto Giovanni Buttarelli | Garante della privacy Ue

morto Giovanni Buttarelli - magistrato e garante della Privacy Ue : È Morto nella notte, all’età di 62 anni Giovanni Buttarelli, magistrato e garante europeo della protezione dei dati. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di Segretario Generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, dal 1997 al 2009 e, su nomina del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea, aveva assunto la carica di garante aggiunto presso il garante europeo della ...

Editoria : morto Giovanni Morgante - presidente Ses : E' morto a Messina all'eta' di 89 anni Giovanni Morgante, presidente della Societa' Editrice Sud, societa' editrice della Gazzetta del Sud

morto Giovanni Todesco - ‘papà’ del baby dinosauro Ciro : aveva scoperto il fossile nel 1980 a Pietraroja : È Morto il papà del baby dinosauro Ciro, Giovanni Todesco, l’appassionato di paleontologia che nel 1980 a Pietraroja (Benevento) aveva scoperto l’unico fossile di cucciolo di dinosauro al mondo. Lo rende noto l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, istituito dai ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Todesco aveva 72 anni e si è spento nella sua casa a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. “Sono ...

