E' morto Antonio Marini | il pm dei processi Moro e dell' attentato al Papa

(Di mercoledì 21 agosto 2019) E'nella notte tra il 20 e il 21 agosto a Roma, già procuratore generale facente funzioni e poi avvocato generalea corte d'appello capitolina. Era malato da tempo. Nel corsoa sua lunga carriera,si è occupatoe più importanti inchieste sul terrorismo e ha rappresentato la pubblica accusa in delicaticome quelli sull'al, sulla stragea scorta di Aldoin via Fani e sull'omicidio'ex presidente Dc. Come sostituto pg a Roma, ha lavorato sulla mortea studentessaa Sapienza Marta Russo e sull'agguato, firmato dalle nuove Brigate Rosse, costato la vita al giuslavorista Massimo D'Antona. I funerali saranno celebrati venerdì alle 11 a San Bellarmino.

