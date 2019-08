Dopo maltempo a Bolzano 550 cedri sorvegliati speciali

Ondata di maltempo - danni Dopo il nubifragio : tetti scoperchiati - alberi sradicati e treni bloccati : Forti temporali hanno colpito nella mattinata di lunedì 12 agosto la zona della Val d’Ossola e il Lago Maggiore. In Val...

Maltempo : riaperta la statale 51 Dopo la frana a Cortina : La strada statale 51 “di Alemagna” è stata riaperta al traffico in località Acquabona, nel comune di Cortina d’Ampezzo (BL), dopo la chiusura causata da una frana nel pomeriggio di oggi. Lo rende noto Anas. Il movimento franoso è stato causato dall’intenso Maltempo delle ultime ore. L'articolo Maltempo: riaperta la statale 51 dopo la frana a Cortina sembra essere il primo su Meteo Web.

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore Dopo una caduta provocata dal maltempo : il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Tragedia nel Giro di Polonia - ciclista muore Dopo una caduta provocata dal maltempo - il VIDEO degli ultimi attimi di Bjorg Lambrecht : Il maltempo tinge di nero il grande ciclismo. Non bastava il clima pazzo che ha stravolto il Giro d’Italia e il Tour de France, adesso le cattive condizioni meteo hanno causato una Tragedia ben peggiore: nel Giro della Polonia un giovane ciclista è morto in seguito a una caduta. Il giovane Bjorg Lambrecht, promessa 22enne del ciclismo belga, è morto per le conseguenze di una rovinosa caduta in cui è rimasto coinvolto durante la terza tappa ...

Meteo Agosto : Dopo una storica ondata di calore - il maltempo terrà a bada il caldo fino a metà mese in Europa : La seconda grande ondata di caldo in Europa ha prodotto temperature bollenti sui settori occidentali e centrali del continente alla fine di luglio, ma ora è in serbo un grande cambiamento nel modello Meteorologico nel mese di Agosto, secondo quanto anticipato da AccuWeather, autorevole centro Meteorologico statunitense. Questa ondata di caldo che si è verificata dal 21 al 26 luglio ha prodotto le temperature più alte di tutti i tempi in Paesi ...

Maltempo Veneto : crollo delle temperature Dopo i temporali : L’ondata di Maltempo di ieri ha portato in Veneto un crollo termico: la colonnina di mercurio è scesa di oltre 10°C rispetto alle temperature dell’ultima settimana. In pianura si registrano 19-20°C, il cielo è coperto e su molte aree della regione ha continuato a piovere, seppur con meno intensità rispetto ai nubifragi di sabato, che hanno causato danni e disagi. A causa delle forti raffiche di vento, ieri pomeriggio la Capitaneria ...

Meteo - Dopo il caldo africano scatta l’allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Dopo il maltempo CIA Puglia chiede altro carburante agevolato per le aziende agricole : Bari. «Nell’arco di settanta giorni, trenta sono stati funestati da fenomeni atmosferici, peraltro di forte intensità, fino a eventi estremi

Maltempo - tre famiglie evacuate nel Bolognese Dopo alcuni smottamenti di una parete rocciosa : Tre famiglie sono state evacuate dalle loro case a Vado di Monzuno, sull’Appennino Bolognese, in seguito ad alcuni smottamenti di una parete rocciosa. L’intervento si è reso necessario dopo che lo scorso 10 luglio un forte rumore ha segnalato agli stessi residenti della zona la ripresa di un movimento franoso alle spalle del fabbricato che ospita gli appartamenti, probabilmente in seguito ai forti temporali dei giorni precedenti. ...

Maltempo : strade e lidi di Milano Marittima ripristinati in tempo record Dopo la tromba d’aria [FOTO e VIDEO] : “strade riaperte e pulite, stabilimenti balneari in piena funzione, attività economiche e strutture ricettive pronte a continuare regolarmente la propria attività. A chi accenna a disdette per alberghi e vacanze, dico di fare esattamente il contrario: venite qui a vivere l’esperienza di ospitalità di questa terra, soprattutto dopo la dimostrazione di grande forza e unità di queste ore”. Così l’assessore regionale al Turismo dell’Emilia ...

Maltempo a Milano Marittima : riaprono gli stabilimenti Dopo la tromba d’aria - danni per 2 milioni : dopo il Maltempo e la tromba d'aria che hanno colpito Milano Marittima ieri, la situazione sta lentamente tornando alla normalità nel comune dell'Emilia Romagna, che già da oggi ha visto la riapertura a tempo record degli stabilimenti balneari: "Due milioni di euro di danni e più di 2000 alberi crollati" Chiesto lo stato di emergenza.

Emergenza maltempo in Centro Italia : è il giorno della conta dei danni Dopo grandine - nubifragi e forti venti : dopo la devastazione portata dal maltempo nella giornata di ieri, oggi è il giorno della conta dei danni tra Emilia Romagna, Marche, e Abruzzo. Di seguito il punto della situazione: conta dei danni a Milano Marittima Milano Marittima devastata ieri dal vento, le cui raffiche hanno superato i 100 km/h. Gli stabilimenti balneari sono pronti per la riapertura: subito dopo l’ondata di maltempo gli operatori si sono messi al lavoro per ...

Maltempo Pescara : nubifragio Dopo la violenta grandinata - strade come fiumi : dopo la violentissima grandinata che ha causato danni e feriti, Pescara ha affrontato un fortissimo temporale: gli allagamenti si registrano ovunque, le strade si sono trasformate in fiumi, da piazza Duca degli Abruzzi alla zona dell’ospedale civile. Numerosi i disagi alla viabilità: i centralini dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono andati in tilt Nella zona dei colli il manto stradale è rimasto danneggiato. L'articolo ...

Maltempo Veneto : miglioramento nel Bellunese Dopo grandine e allagamenti : Situazione meteo in miglioramento nella provincia di Belluno, colpita ieri da un’ondata di Maltempo di forte intensità: numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che ieri hanno risposto ad una ventina di richieste di prosciugamento, in particolare nell’Ampezzano e nell’Alto Agordino. Un’intensa grandinata si è registrata nell’area di Misurina, con conseguente brusco calo della temperatura. L'articolo Maltempo ...