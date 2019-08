Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 21 agosto 2019) «Le due gambe sulle quali poggia la definizione di- spiega Massimo Luciani, ordinario di diritto pubblico alla facoltà di Giurisprudenza della Sapienza a Roma - sono la tutela dell’interesse nazionale e il motore a regime minimo del, al quale sono precluse scelte strategiche»

you_trend : ?? Il presidente Mattarella ha invitato #Conte a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti #CrisiDiGoverno - SenatoStampa : .@Pres_Casellati annuncia in Aula le dimissioni del #Governo presieduto da @GiuseppeConteIT che rimarrà in carica p… - fisco24_info : Disbrigo degli affari correnti: cosa può fare il governo dimissionario: «Le due gambe sulle quali poggia la definiz… -