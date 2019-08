Diritti umani | l’Italia sotto esame dell’ONU

Egitto - l’Alto Commissariato Onu per i Diritti umani rinvia conferenza su tortura al Cairo : “Ong a disagio per la scelta del Paese” : Le Nazioni Unite cambiano idea e decidono di rinviare la conferenza sulla tortura che avrebbe dovuto tenersi in Egitto, a Il Cairo, il 4 e 5 settembre. A confermarlo, secondo quanto riferisce il Guardian, è stato Rupert Colville, portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). Una scelta probabilmente legata alle proteste sollevate dalla scelta dell’Alto Commissariato di tenere la conferenza in un ...

Migranti : Orlando - ‘rispetto Diritti umani non può essere merce di baratto per le poltrone’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Il diritto internazionale e italiano assegna al Comandante il dovere di scegliere un porto sicuro per una nave già in acque italiane.Il rispetto dei diritti umani non può essere merce di baratto per mantenere poltrone”. Così, sui social, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l’annuncio del ministro Danilo Toninelli che ha dato la disponibilità della Guardia costiera a ...

Migranti : Orlando - 'rispetto Diritti umani non può essere merce di baratto per le poltrone' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - "Il diritto internazionale e italiano assegna al Comandante il dovere di scegliere un porto sicuro per una nave già in acque italiane.Il rispetto dei diritti umani non può essere merce di baratto per mantenere poltrone". Così, sui social, il sindaco di Palermo Leoluca

I Diritti umani in Iran e le responsabilità dell’Europa : L’ultimo è l’antropologo anglo-Iraniano Kameel Ahmady, arrestato per non specificate accuse legate alla sua attività di ricerca, e che potrebbe diventare un altro cittadino Iraniano con doppia nazionalità condannato senza equo processo. Ahmady è stato arrestato in una fase di alta tensione tra Londra e Teheran, ma è anche noto per una ricerca del 2015 sulle mutilazioni genitali femminili - pratica ...

Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! : Ci scuserete per l’immagine forte, ma sembra davvero una presa in giro che Liberty Media stia trattando per un GP nel 2021 con l’Arabia Saubita, Paese in cui la libertà è quella che vedete in foto. Secondo il londinese Times, le parti si sono già incontrate diverse volte e ai team sarebbe stato chiesto un […] L'articolo Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! sembra essere il primo su ...

Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! : Ci scuserete per l’immagine forte, ma sembra davvero una presa in giro che Liberty Media stia trattando per un GP nel 2021 con l’Arabia Saubita, Paese in cui la libertà è quella che vedete in foto. Secondo il londinese Times, le parti si sono già incontrate diverse volte e ai team sarebbe stato chiesto un […] L'articolo Liberty Media tratta con l’Arabia Saudita. Diritti umani? Chissenefrega! sembra essere il primo su ...

Beautiful - trame Usa : Taylor impegnata in un lavoro per i Diritti umanitari in Africa : Ci sono molte novità all'interno della longeva soap opera intitolata "Beautiful" e gli spoiler americani rivelano che, nelle prossime puntate, si farà sempre più centrale la figura di Thomas. Le intenzioni del giovane Forrester e la decisione della madre Il figlio di Ridge sarà chiamato a prendere una decisione importante sul rapporto con Hope (Annika Noelle). La Logan rifletterà sulla richiesta di matrimonio ricevuta dal giovane Forrester e si ...

L'Italia condanna la Cina sui Diritti umani - guai in vista sulla Via della Seta : L'Italia ha firmato la lettera in cui i rappresentanti di almeno altri ventidue governi chiedono alle Nazioni Unite di intervenire sulle detenzioni di massa da parte della Cina nella regione dello Xinjiang. Lo ha confermato al Foglio la Farnesina. Una prima versione della lettera, datata 8 luglio, e

?Un premio a Napoli per Carola Rackete : «Ha salvaguardato i Diritti umani». Ma è bufera con la Lega : Un premio a Napoli per Carola Rackete. La comandante della nave della Ong tedesca Sea Watch 3 verrà insignita a Napoli del premio Pimentel Fonseca «Honoris Causa». Giunto alla...

Italpizza - l’azienda accusata di sfruttare gli operai sponsorizza Festival per Diritti umani : contratto sospeso : Un Festival dei diritti umani finanziato dall’azienda accusata di calpestarli. E al fianco dei sindacati con cui sta trattando l’internalizzazione di centinaia di persone che da mesi organizzano proteste e picchetti. Il colosso dei surgelati con sede a Modena, 100 milioni di pizze l’anno e un fatturato da 120 milioni nel 2017, è l’unico sponsor aziendale del Festival musicale “Voci per la Libertà” di Rovigo, un evento organizzato ...

Migranti - Cacciari : “È in corso una mutazione antropologica. Discorsi sui Diritti umani sono tutti andati a farsi fottere” : “Lega? Certamente va al 38% nei sondaggi non solo per la propaganda sui Migranti, ma perché non si risolve nessuno dei grandi problemi di questo Paese. E allora chi grida al nemico, agli avversari alle porte, ai barbari che ci minacciano vince perché almeno dice qualcosa”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimo Cacciari, che ribadisce le ...

Carola Rackete : "Salvini ha violato i Diritti umani. Il governo tedesco? Mi ha lasciato sola" : È tempo di interviste per Carola Rackete. Dopo l'avventura in mare con la Sea Watch, i giorni di arresti domiciliari ad Agrigento, gli interrogatori e le polemiche con Matteo Salvini, la 31enne tedesca ha rilasciato delle interviste con importanti testate, in particolare con il settimanale Der Spiegel e con la Repubblica, che le pubblicheranno nei numeri di domani.Der Spiegel ha già diffuso la copertina in cui c'è proprio il volto di Rackete, ...

Sea Watch 3 - parla Carola Rackete : “Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania. La politica di Salvini viola i Diritti umani” : Critiche a Matteo Salvini, alle sue politiche sulle migrazioni e anche al suo linguaggio. E allo stesso tempo una stilettata alla Germania, perché non ha fatto nulla per aiutare lei e i 40 migranti che erano a bordo della Sea Watch 3. Carola Rackete parla per la prima volta dopo l’arresto non convalidato dal giudice per le indagini preliminari. In un colloquio con lo Spiegel e il Guardian, la comandante della nave della ong al centro ...

Sea Watch - parla Carola Rackete : "Salvini ha violato i Diritti umani" | "Rifarei tutto nonostante la minaccia del carcere" : La comandante definisce il ministro dell'Interno "irrispettoso e inappropriato per un politico di alto livello". Poi attacca: "Mi sono sentita lasciata sola dalla Germania"