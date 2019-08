Direzione PD | Zingaretti pone le condizioni | Governo forte o voto 5 punti per

Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Aggiornamento - LaNazionale del PD ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Nicolache si poggia sostanzialmente su due elementi importanti: la necessità di un, di legislatura e non di transizione, e cinqueper trattare con il MoVimento 5 Stelle.Durante il suo intervento infattiha detto"Non credo in undi transizione che porti al. Sarebbe rischioso per i Democratici e anche per il Paese. Ora tocca a noi muoverci e indicare una strada. Dentro il percorso di consultazione dobbiamo dare la disponibilità se c'è la possibilità di una nuova maggioranza parlamentare in grado di dare risposte serie ai problemi del Paese"Poi ha aggiunto:"Di fronte alla situazione drammatica del Paese, abbiamo il dovere come forza democratica di dare disponibilità e verificare se esiste la possibilità di dare vita a una ...

