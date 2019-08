Diabolik | Roma sud blindata per i funerali Saluti romani all’arrivo della bara nera La

I funerali di Diabolik - sulla bara dell'ex capo ultrà la scritta “Irriducibili” e saluti romani : Amici e tifosi da tutta Italia hanno accolto il feretro di Fabrizio Piscitelli nell'area riservata al parcheggio del Divino Amore

Diabolik - Roma sud militarizzata per i funerali di Piscitelli. Applausi e saluti romani all’arrivo della bara nera. Insulti ai giornalisti : Un intero quadrante a sud di Roma militarizzato per i funerali di Fabrizio Piscitelli. La salma di ‘Diabolik‘, così com’era conosciuto il capo ultras degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto scorso con un colpo di pistola alla nuca, arriva in una bara completamente nera al Santuario del Divino Amore, dove il questore della Capitale, Carmine Esposito, ha disposto le esequie in “forma privata”, al massimo 100 ...

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio. La Digos teme per il derby Lazio-Roma : Dopo l’Omicidio di Fabrizio Piscitelli, meglio noto come Diabolik, del 7 agosto scorso, il mondo degli ultras sembra essere in subbuglio. Tanto da mettere a rischio le prime due giornate di Serie A. Le forze dell’ordine temono soprattutto ripercussioni sull’ordine pubblico in occasione del derby Lazio-Roma del 1 settembre. La Questura ha vietato le esequie pubbliche per il capo ultrà della Lazio e fondatore del gruppo degli ...

Omicidio Diabolik - i familiari non si presentano : rinviati i funerali. Resta attivo il piano sicurezza della questura di Roma : Sono stati rinviati i funerali di Fabrizio Piscitelli, l’ultras della Lazio ucciso nei giorni scorsi a Roma con un colpo di pistola alla nuca. Le esequie erano state fissate dalla questura “per motivi di sicurezza” alle 6 di questa mattina al cimitero Flaminio di Roma. Come annunciato, nessuno dei familiari si è presentato all’obitorio del policlinico Tor Vergata per il trasferimento della salma, in polemica con il questore ...

