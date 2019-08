De Niro fa causa a una sua collaboratrice | guardava serie tv a lavoro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Gianni Nencini La compagnia di Robert Deha intentato unada 6 milioni di dollari contro una ex dipendente accusata di rimborsi gonfiati e di guardare compulsivamentetv sul posto diLa Canal Productions, casa di produzione di Robert De, ha intentato unada 6 milioni di dollari contro Chase Robinson, una ex dipendente accusata di appropriazione indebita di denaro e di fare binge watching su Netflix durante l'orario di. Secondo Variety, la Robinson era stata assunta come assistente di Robert Denel 2008 e successivamente era stata promossa a vicepresidente della produzione e della finanza della Canal Productions: il suo stipendio nel 2019 ammontava a 300 mila dollari. La Robinson aveva lasciato il suo incarico ad aprile a seguito dei primi sospetti sul suo comportamento. Secondo ladepositata dall'azienda in un tribunale di ...

