Crisi | primo giorno di consultazioni | al Colle si forma la maggioranza per il non voto

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Al termine deldial, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è unaed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la direzione Pd e ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di trattare con il Movimento 5 stelle e di far partire il dialogo intorno a cinque punti. Il M5s ha rinviato ogni discussione a dopo l’incontro con il capo dello Stato, ma Luigi Di Maio ha visto i capigruppi e annunciato un’assemblea congiunta già per domani sera. Intanto il Capo dello Stato ha visto, oltre ai presidenti delle Camere, i rappresentanti dei partiti minori: ...

