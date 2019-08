Crisi di governo | quali sono le vere condizioni del PD per l’accordo con il M5s

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Travaglio sulla Crisi di governo : 'Solo il Pd può salvare Salvini e sta lavorando per lui' : Marco Travaglio, come di consueto, nell'editoriale che affida alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano analizza la situazione politica in maniera pungente. Per una volta, però, dalla sua penna ci sono parole di sincero apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Un intervento, l'ultimo del premier, che Travaglio ha voluto sottolineare per i modi e i toni che hanno fatto da contraltare a quelli, invece, ...

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - diretta. Iniziate le consultazioni. Salvini : «Ogni esecutivo contro di noi». Zingaretti a M5S : «Cinque punti per trattare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi - via a consultazioni. Colle vuole “governo forte” o voto. Zingaretti : “Esecutivo Pd-M5s? Discontinuità su nomi e contenuti” – DIRETTA : Via alle consultazioni. Dopo che il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato le sue dimissioni davanti al Capo dello Stato, oggi i partiti cominciano a salire al Colle. Sergio Mattarella vedrà i vari esponenti delle forze politiche e cercherà di capire se ci sono le basi (e soprattutto i numeri) per sostenere una nuova maggioranza o se è maggioritaria la volontà di andare a elezioni anticipate. I segnali che arrivano dal Quirinale sono molto ...

Governo - la Crisi lascia 31mila lavoratori in attesa di futuro : Tante le misure rimaste in sospeso con la crisi politica: migliaia le persone messe in difficoltà dalla mancata approvazione...

Crisi di governo - via alle consultazioni : si parte con Casellati - poi Fico | Zingaretti apre : "Cinque punti per trattare con il M5s"| Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Tappe Crisi di governo - ecco le prossime mosse previste dall’iter : Tappe crisi di governo, ecco le prossime mosse previste dall’iter La crisi di governo si è definitivamente consumata, con le dimissioni rassegnate da Conte nella serata del 20 agosto. Adesso la palla passa nuovamente nelle mani di Mattarella, a cui spetterà il compito di facilitare una nuova maggioranza politica. Il Presidente della Repubblica, stando alle sue prerogative costituzionali, ascolterà tutte le parti politiche. La prima ronda di ...

Crisi di governo - in Senato tutti hanno detto la verità. E tutti delle bugie macroscopiche : Non avrei mai potuto fare politica. Mi manca del tutto quella capacità che il dibattito di ieri ha mostrato evidente in tutti i suoi protagonisti. La capacità di fare a fette la realtà e di mangiarsene solo la parte conveniente. tutti hanno detto delle verità. E tutti delle bugie macroscopiche. Ovvio che la più grande delle bugie sia quella di Salvini impegnato nella classica gag dell’uomo sorpreso dalla moglie a letto con l’amante. ...

Dai vaccini al ddl contro le aggressioni a medici e infermieri : le misure a rischio stop con la Crisi di governo : La crisi innescata nei giorni scorsi rischia di mettere in pausa anche diversi provvedimenti molto attesi per quanto...