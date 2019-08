Crisi di Governo | le dirette di giovedì 22 agosto 2019 | secondo giorno di consultazioni

Crisi - primo giorno di consultazioni : al Colle si forma la maggioranza per il non voto. Leu - Autonomie - +Europa : “Governo di svolta”. Zingaretti : “Non possiamo entrare in un Conte bis”- DIRETTA : Al termine del primo giorno di consultazioni al Colle, 24 ore dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Conte, c’è una maggioranza ed è quella dei partiti schierati contro l’ipotesi di elezioni anticipate. Il Quirinale ha chiesto innanzitutto velocità nelle decisioni per verificare se davvero c’è la possibilità di realizzare un progetto serio. I primi segnali sono arrivati dal Partito democratico: in mattinata si è radunata la ...

Crisi - Bonino : “Serve governo autorevole del fare ma anche del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza” : “Serve un autorevole governo del fare e del disfare alcune iniziative e leggi di questa maggioranza”. Lo ha affermato Emma Bonino, al termine dell’incontro della delegazione del Gruppo Misto del Senato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Più Europa si riserva ogni valutazione”, ha aggiunge Bonino, che ha chiesto provvedimenti per quanto riguarda le regole per la raccolta delle firme per le liste, ...

Crisi di governo - diretta. Consultazioni - Casellati e Fico al Quirinale. Autonomie : «Sì a governo Conte bis». Zingaretti a M5S : 5 punti per trattare. Bonino : «Serve un governo del fare» : Crisi di governo, il Quirinale annuncia Consultazioni lampo e un quadro che diventerà chiaro già da domani sera. Il timing della Crisi promette di essere molto rapido. In mattinata...

Crisi di governo - Unterberger (Autonomie) : “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” : Il Gruppo delle Autonomie del Senato è disponibile ad appoggiare un governo Conte bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd. Lo ha affermato la capogruppo delle Autonomie al Senato, Julia Unterberger, al termine delle consultazioni al Quirinaleù L'articolo Crisi di governo, Unterberger (Autonomie): “Disponibili ad appoggiare Conte bis con diversa maggioranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - la sintesi è fallita. C?è una sola strada - l?interesse del Paese - di Virman Cusenza : Sarebbe ingiusto liquidare il vero volto del governo appena caduto, concentrandosi solo sui dioscuri sconfitti. Ieri nell?aula del Senato è uscito di scena un protagonista sottovalutato....

Crisi di governo - Boccia : «Rischio recessione - la manovra non sarà facile» : Parla Vincenzo Boccia. «C'è rischio stagnazione e possibile recessione: molte filiere del lusso italiano sono collegate alla filiera tedesca. Il fatto che la Germania non vada bene...

Crisi Governo - Tofalo replica a Salvini : 'Anche quest'anno ho fatto tre giorni di mare' : Comunque vada, l'Italia, a livello politico, sta vivendo una situazione politica senza precedenti. Mai, infatti, era capitato che ci si dovesse confrontare con una Crisi in pieno agosto. Un fatto che non ha mancato di far tirare qualche frecciata a colui il quale ha un po' generato il terremoto politico, ossia Salvini, togliendo il proprio sostegno al governo. C'è chi, però, come il deputato del Movimento Cinque Stelle, Angelo Tofalo, non ha ...

Crisi di governo - tasso sui Btp scende ancora : spread sotto i 200 punti. Citigroup : “I mercati (per ora) celebrano il minor rischio Italia” : Borsa in forte rialzo e rendimenti dei Btp in ulteriore calo il giorno dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte nelle mani del capo dello Stato. Mentre procede il dialogo tra Pd e Movimento 5 Stelle, gli investitori sperano evidentemente nel rinvio del voto e nella rapida nascita di un nuovo governo politico. Secondo un report riservato di Citigroup, “la saga estiva di Matteo Salvini può aver gettato le basi per un governo più ...

Crisi di governo - quali sono le (vere) condizioni del PD per l’accordo con il M5s : Il testo del documento approvato all'unanimità dalla direzione nazionale del Partito Democratico permette di delimitare quella che è la proposta per un accordo con il Movimento 5 Stelle. Ecco i punti che Zingaretti considera irrinunciabili per un esecutivo di legislatura che mandi "un chiaro segnale di discontinuità" rispetto al governo Conte. Ed ecco anche le "vere richieste" che i dem faranno ai grillini.Continua a leggere

Travaglio sulla Crisi di governo : 'Solo il Pd può salvare Salvini e sta lavorando per lui' : Marco Travaglio, come di consueto, nell'editoriale che affida alla prima pagina de Il Fatto Quotidiano analizza la situazione politica in maniera pungente. Per una volta, però, dalla sua penna ci sono parole di sincero apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte. Un intervento, l'ultimo del premier, che Travaglio ha voluto sottolineare per i modi e i toni che hanno fatto da contraltare a quelli, invece, ...