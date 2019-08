Crisi di governo | diretta Zingaretti | «Cinque punti per trattare con M5S»

Crisi governo - Zingaretti : «Cinque punti per trattare con M5S» : «Appartenenza leale all'Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento; sviluppo basto sulla sostenibilità...

Il Pd decide la linea sul governo con M5s. La Crisi in diretta : Questo pomeriggio, alle 16, Mattarella avvierà le consultazioni dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Il primo incontro sarà con il presidente emerito Giorgio Napolitano, a cui seguiranno quelli con i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Elisabetta Casellati. Giovedì toccherà invece ai partiti: prima il Pd, poi a seguire Lega e M5s. Infine le sigle minori. Tutto in due giorni. Intanto, ...

Crisi di governo - perché la Lega ha ritirato la mozione di sfiducia a Conte : Una delle decisioni più singolari di questa pazza Crisi di governo è sicuramente la scelta della Lega di ritirare la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La versione ufficiale sostiene che la mozione fosse "ormai inutile", ma sono molti i dubbi su una scelta che potrebbe avere altre conseguenze.Continua a leggere

Crisi di governo - M5s : "Siamo un monolite - uniti intorno a Di Maio" | Renzi : "Governo giallorosso? Senza di me" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Crisi di governo : Conte processa Salvini e lascia - il Colle : 'Soluzione rapida' : Il premier Giuseppe Conte, ieri, dopo aver difeso l'operato del suo esecutivo ed attaccato duramente il suo vice Matteo Salvini è salito al Colle. Il presidente Sergio Mattarella già oggi avvierà le consultazioni e cercherà di trovare la soluzione migliore per il Paese, ma anche la più rapida. Il Capo dello Stato non ha intenzione di lasciare l'Italia in stallo per settimane e settimane (com'era accaduto dopo le elezioni del 4 marzo 2018). Le ...

Nuovo governo - cosa succede ora : il calendario della Crisi : La crisi di governo è ufficiale: il premier Conte si è dimesso al Colle, rimettendo il mandato nelle mani di Sergio...

Crisi di governo - governo politico o voto : da oggi al Colle consultazioni lampo : Una cerimonia degli addii, che è una rissa. Se Salvini avesse avuto tra le mani il crocifisso di legno - quello con cui si è fatto immortalare prima di entrare nell?aula del...

Crisi di governo - la sintesi è fallita. C?è una sola strada - l?interesse del Paese - di Virman Cusenza : Sarebbe ingiusto liquidare il vero volto del governo appena caduto, concentrandosi solo sui dioscuri sconfitti. Ieri nell?aula del Senato è uscito di scena un protagonista sottovalutato....

Crisi di Governo - il giorno dello scontro Salvini-Conte : dalle accuse alle dimissioni. Video-blob : Quella del 20 agosto è stata una giornata lunga, carica di tensioni, arrivata al termine di una delle Crisi più folli della storia repubblicana. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni in serata, recandosi al Quirinale al termine del suo discorso al Senato. Un discorso, quello di replica, che non ha mancato di sottolineare ulteriormente le distanze con la Lega di Matteo Salvini, accusato a più riprese di essere il ...

Crisi di governo - Renzi : “Pd ha posizione chiara - Zingaretti avrà mandato forte. Per me voto resta atto che non fa bene all’Italia” : “Mi pare che il Pd abbia una posizione molto chiara sul governo di legislatura. Credo che Zingaretti riceverà un mandato forte“. Torna a parlare Matteo Renzi, a poche ore prima della direzione del Partito Democratico e all’indomani del suo intervento in Senato. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in occasione delle consultazioni, che inizieranno oggi ...

Bari - la Crisi di governo come una partita : tra gli studenti-tifosi divisi tra governo politico e governo tecnico : Gli organizzatori: "Lo avevamo già fatto nel 2016 per il referendum costituzionale, partimmo in pochi diventammo 300". Tra i ragazzi anche alcuni turisti di passaggio in città

Governo politico o voto : la Crisi va di fretta - "solo una settimana" per la trattativa Pd-M5s : Dopo la giornata campale di ieri e le dimissioni di Giuseppe Conte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella pare...