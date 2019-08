Crisi di governo | diretta Zingaretti | «Cinque punti per trattare con M5S» | Salvini

Crisi di governo - Zingaretti dopo la direzione di partito : “Pd unito - al Colle per verifica governo” : “Sono molto contento e molto soddisfatto per il livello di unità e compattezza che abbiamo trovato nella direzione del partito che per la prima volta dopo moltissimi anni ha votato dandomi un mandato all’unanimità. Noi siamo pronti per riferire al presidente Mattarella la nostra piena disponibilità a verifica re le condizioni di un governo di svolta utile al paese”. L’ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al ...

Crisi di governo - vi spiego perché io non credo più a questi politici : Io non credo a nessuno dei protagonisti della politica italiana, e mi dispiace perché vorrei tanto credere in qualcuno. Non dico che siano tutti uguali, le differenze le vedo, ma non riesco più a innamorarmi. Non riesco a esaltarmi per un bel discorso di Conte dopo 14 mesi, per Salvini che incita all'odio, per Zingaretti che non esiste, per Renzi che hanno resuscitato. Non ci riesco, mi dispiace.Continua a leggere