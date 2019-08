Crisi | Conte sente la Merkel e si prepara al G7 di Biarritz da dimissionario Entro il 26

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il giorno dopo l’intervento in Senato le dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica, Giuseppeè rimasto lontano dai palazzi e dalla Capitale. Una pausa fuori dai riflettori per recuperare ersi al G7 diin agenda nel fine settimana da premier, pur se in carica per il disbrigo degli affari correnti. Mentre a Roma iniziavano le consultazioni, l'”avvocato del popolo” come da sua definizione ha avuto diversi i contatti con i leader stranieri: tra gli altri ha parlato con la cancelliera tedesca Angela. Per l’Italia l’appuntamento internazionale più caldo in questi giorni diè l’indicazione di un commissario per il nuovo esecutivo Ue presieduto da Ursula von der Leyen. La bustanente il nome del candidato italiano deve arrivare a Bruxellesil prossimo 26 agosto, ma in questa fase non ci sono ...

Mov5Stelle : Ci ha provato, ma gli è andata male. Salvini voleva far ricadere le proprie colpe della crisi, da lui stesso innesc… - petergomezblog : Crisi, quella di Conte è stata una lezione di stile. Per questo ora non vogliono il suo bis - blog di Peter Gomez - borghi_claudio : Sono qui on Senato ad ascoltare il dibattito. All' 'con la crisi c'è il rischio dello spread' di Conte direi che potrebbe anche bastare. -