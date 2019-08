Crisi | Bonino | “Serve governo autorevole del fare ma anche del disfare alcune iniziative

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Serve undele del dise leggi di questa maggioranza”. Lo ha affermato Emma, al termine dell’incontro della delegazione del Gruppo Misto del Senato con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Più Europa si riserva ogni valutazione”, ha aggiunge, che ha chiesto provvedimenti per quanto riguarda le regole per la raccolta delle firme per le liste, perché altrimenti alle prossime elezioni “si presentano 5 partiti” L'articolo: “Servedelmadel dise leggi di questa maggioranza” proviene da Il Fatto Quotidiano.

