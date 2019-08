Craig Warwick ricoverato d’urgenza in ospedale La Balivo in apprensione

Craig Warwick ricoverato in ospedale : Craig Warwick è ricoverato in ospedale. A farlo sapere è stato lo stesso Warwick, con un post su “Instagram” pubblicato il 20 agosto. Nella foto non lo si vede in volto, ma è inquadrata una flebo collegata al braccio che fa pensare stia subendo una trasfusione di sangue. Craig Warwick non ha spiegato i motivi del suo ricovero, ma ha ringraziato i medici che lo hanno in cura all’ospedale di Milazzo e chiesto ai suoi follower di pregare per ...

Isola dei Famosi - Craig Warwick ricoverato in ospedale : "Ho bisogno di voi - pregate il mio angelo" : Craig Warwick, l'ex concorrente sensitivo de L'Isola dei Famosi, è ricoverato in ospedale. A dare la notizia, attraverso un post su Instagram, è lo stesso Warwick. In calce all'immagine condivisa, lo scrittore non ha però specificato il motivo del ricovero: "Ragazzi adesso ho bisogno di tutti voi...

