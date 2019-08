Conte lascia e attacca Salvini | irresponsabile e opportunista Premier in carica per

Crisi di governo : Conte processa Salvini e lascia - il Colle : 'Soluzione rapida' : Il premier Giuseppe Conte, ieri, dopo aver difeso l'operato del suo esecutivo ed attaccato duramente il suo vice Matteo Salvini è salito al Colle. Il presidente Sergio Mattarella già oggi avvierà le consultazioni e cercherà di trovare la soluzione migliore per il Paese, ma anche la più rapida. Il Capo dello Stato non ha intenzione di lasciare l'Italia in stallo per settimane e settimane (com'era accaduto dopo le elezioni del 4 marzo 2018). Le ...

Conte lascia : "Salvini irresponsabile - incosciente - opportunista" | La replica : "Rifarei tutto" - ma poi ritira la sfiducia : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale oggi alle 16

Conte lascia - governo politico o voto : Una cerimonia degli addii, che è una rissa. Se Salvini avesse avuto tra le mani il crocifisso di legno - quello con cui si è fatto immortalare prima di entrare nell?aula del...

Conte lascia - per il bene del Paese non bastano i contratti : I nodi, alla fine, sono venuti al pettine. Il governo gialloverde, nato poco più di un anno fa sotto le stelle cadenti del Partito Democratico, ha ultimato la sua corsa. Che Lega e M5S non...

Conte lascia il Quirinale dopo le dimissioni. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini». Consultazioni da domani alle 16 DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Conte lascia il Quirinale dopo le dimissioni. «Ritiro sfiducia? Mi assumo il coraggio che manca a Salvini» DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Giuseppe Conte si appella ai Cinque Stelle : "Non lasciatevi condizionare dai sondaggi anche se negativi" : Giuseppe Conte, durante il suo discorso dal Senato sulla mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei suoi confronti, tifa per i Cinque Stelle. "Al Movimento 5 Stelle rivolgo l'invito a far tesoro di questa prima esperienza di governo". E ancora: "Quando si assumono incarichi di governo bisogna ess

Governo : Conte a M5S - ‘lasciato solo in aula su Russia - no rispetto istituzioni’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Quando un premier si presenta in aula, il rispetto delle istituzioni imporrebbe di rimanere in aula ad ascoltarlo e non c’è ragione che possa giustificare un allontanamento”. Lo ha detto Giuseppe Conte al Senato rivolgendosi ai 5 Stelle a proposito del suo intervento sulla vicenda russa. L'articolo Governo: Conte a M5S, ‘lasciato solo in aula su Russia, no rispetto ...

Commemorazione Morandi - i parenti delle vittime Contestano la presenza della delegazione di Autostrade che lascia il capannone. Il presidente Mattarella : "Il nuovo ponte ricucirà la ferita" : Nell'area di cantiere era arrivato anche Castellucci, ad di Atlantia e fra i 74 indagati per omicidio colposo. La loro presenza era stata richiesta dal sindaco Bucci ma i famigliari delle 43 vititme si sono lamentati con il premier Conte

Conte lascia P.Chigi - ora va a Quirinale : 13.06 Il presidente del Consiglio Conte ha lasciato Palazzo Chigi. Secondo fonti parlamentari, il premier è diretto al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Mattarella.

"Qualcosa si è rotto. O si ricomincia da capo o ci si lascia da buoni amici". Salvini accelera e lancia l'ultimatum a Conte : A metà colloquio Matteo Salvini guarda negli occhi il premier Giuseppe Conte e drammatizza: “O si ricomincia da capo o ci lasciamo da buoni amici. Di Toninelli non parlo. Hai visto che interviste rilascia? Sulla giustizia i sindacati pensano il peggio. Che vuoi fare?”. Salvini è un fiume piena, non si ferma un attimo dentro lo studio dell’avvocato del popolo. E mentre lo guarda, il suo telefono ribolle. I soldati ...

Salvini lascia Palazzo Chigi dopo incontro con Conte : “Colloquio cordiale” : La maggioranza si è spaccata sulla Tav e c’è aria di crisi nel governo. Al Senato è stata approvata la mozione Pd con il sostegno della Lega e del centrodestra