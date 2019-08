Consultazioni | oggi debutta la nuova porta della Loggia | star della crisi del 2018

Fonte : agi

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Nel suo piccolo fu una: limite e varco tra il noto e il riservato, laa alla Vetrata del Quirinale fu inquadrata per quasi due mesi durante la travagliata e lunga formazione del governo Conte. Affiancata dai due Corazzieri, sempre presenti quando c'è il PresidenteRepubblica, da essa passavano le delegazioni dei partiti che venivano chiamati al Colle per le, poi i premier incaricati e infine lo stesso Sergio Mattarella per spiegare agli italiani problemi e decisioni. Durante la trasmissione di La7, Propaganda live, si ironizzò spesso sul cigolio degli antichi cardini e così Mattarella, nel rispondere alla richiesta di un'intervista da partetrasmissione scrisse non senza ironia: "dimenticavo: farò riparare lasala stampa". Un annuncio cui sono seguiti i fatti: quest'inverno i falegnami e gli ebanisti del ...

