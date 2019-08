Concorsi avvocati | psicologi | medici e ricercatori in tutta Italia | cv entro settembre

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Attualmente, la Gazzetta Ufficiale della Repubblicana ha diramato diversi bandi di concorso, per conto di varie istituzioni pubbliche per l'assunzione di alcune unità di personale da assegnare presso le sedi di lavoro sparse sul territorio nazionale. Bandi di Concorso aL'ordine deglidi Roma (Lazio) ha dato il via ad una mobilità volontaria, per il conferimento di un impiego in funzione di responsabile dell'ufficio iscrizioni, conciliazioni e pareri, da disporre tramite l'area C e da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e posizione retributiva C1. Per accedere a tale selezione è essenziale essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti: diploma di laurea di II livello (o unico livello per il vecchio ordinamento) in materie giuridiche o economiche; esperienza maturata in ambito normativo e andamento dell'ente ...