Come proteggere account Instagram

Fuochi d’artificio e animali : Come proteggere i nostri amici a quattro zampe dai botti : Gli spettacoli pirotecnici con botti rappresentano per gli animali un grave pericolo, spesso spaventati a morte dal forte rumore per via della loro soglia uditiva infinitamente più sviluppata e sensibile di quella umana. I Fuochi d’artificio crea negli animali una vera e propria condizione di panico che li porta a perdere l’orientamento e li espone al rischio di smarrimento o di essere investiti dalle automobili. In questo periodo dell’anno sono ...

Come ci proteggeremo dalle radiazioni quando andremo su Marte? : Il Sole e i suoi sbalzi di attività possono avere conseguenze devastanti sul nostro corpo, ma per nostra fortuna finché ci troviamo sulla Terra il campo magnetico del nostro pianeta riesce a mitigarne gli effetti. Tutto cambia quando ci allontaniamo da qui: pensiamo alla possibilità di un nuovo sbarco sulla Luna, oppure ai viaggi a lunga gittata, Come quello – ambiziosissimo – per colonizzare Marte. Come proteggere gli astronauti del futuro? Se ...

Come proteggere la pelle dopo un bagno in mare : Anche il mare più bello del mondo ha un difetto, è salato. Se vogliamo goderci il nostro tuffo nel blu è molto importante che sappiamo Come proteggere la pelle dopo un bagno in mare. Ci sono tanti trucchi utili che ci aiutano a mantenere la nostra pelle morbida e ben idratata, anche se ci tuffiamo ogni giorno, così potremo farlo con più serenità. (altro…)

Come proteggere la pelle e prevenire i danni del sole. I consigli dell’esperta : I raggi solari sono fondamentali per la vita e, a piccole dosi, hanno molti effetti benefici, Come la formazione di vitamina D, l’azione antidepressiva, la produzione di sostanze antimicrobiche e la cura di alcune malattie della pelle. Quando invece l’esposizione è eccessiva, il sole può rivelarsi nocivo e causare danni. Come ci si deve comportare dunque? Ci risponde la dottoressa Alessandra Nuovo, dermatologa di MioDottore – piattaforma ...

Proteggere gli occhi : Come scegliere gli occhiali da sole e le 9 regole dell’esperta : L’esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, il caldo e le condizioni climatiche tipiche del periodo estivo (mare, salsedine, vedo e sole) possono causare seri danni agli occhi. Possono provocare o accelerare malattie quali cataratta, degenerazione maculare (maculopatia) e pterigio (crescita anomala della membrana che riveste l’occhio). Inoltre, senza un’adeguata protezione, si possono presentare episodi di secchezza oculare e infiammazioni ...