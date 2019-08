Clima | il ministro del Brasile fischiato nella riunione Onu a Bahia

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ilbrasiliano dell’Ambiente, Ricardo Salles, e’ statooggi quando e’ salito sul palco per intervenireSettimana latinoamericana e caraibica sui cambiamentitici, organizzata dalle Nazioni Unite a Salvador de, capitale dello Stato di, un appuntamento di cui lui stesso aveva annunciato l’annullamento tre mesi fa. Decine di delegati e partecipanti allahanno accolto Salles fischiando ed esibendo cartelli con slogan a favore della protezione ambientale – ‘La foresta atlantica è viva e resiste’, ‘Non esiste un pianeta B’, ‘Amazzonia, in piedi!’- mentre una parte piu’ piccola del pubblico lo ha applaudito. I lavori dell’incontro di Salvador, che andra’ avanti fino a venerdi’ prossimo, servono per preparare la Conferenza suldell’Onu (Cop 25) ...

m_mumi : Veramente tentata a di mettere una pezza alle minchiate che diceva Salvini .. perché alla fine in 14 mesi oltre a c… - lungoparma : Minacce e insulti sui social, Pizzarotti: 'Ora basta, questa volta denuncio': 'Un clima di odio che non stupisce: a… - alvisemascolo : Sul piano morale e comportamentale l'esperienza di Salvini ministro dell'interno è stata una ferita immensa per il… -