Cina:arrestato funzionario consolato GB

Pechino ha confermato la detenzione amministrativa di Simon Cheng Man-kit, 28 anni,delbritannico a Hong Kong. La notizia della sua scomparsa era stata data l'8 agosto dal sito HK01, e poi confermata da Londra. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang,ha detto che il 28enne è detenuto a Shenzhen, dove si era recato per un viaggio di lavoro, per aver violato i regolamenti riguardanti la pubblica sicurezza. Il fatto giunge in un momento di difficili rapporti tra Pechino e Londra sul dossier Hong Kong.(Di mercoledì 21 agosto 2019)