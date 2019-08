Cina | svolta epocale per la nazionale | la storica decisione di Lippi

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Per la prima volta nella sua storia ladi calcio dellaha uno straniero, ovvero un calciatore naturalizzato. Si tratta dell’attaccante Elkeson de Oliveira Cardoso, calcisticamente solo Elkeson, trentenne ex Vitoria e Botafogo, attualmente nel Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. Il suo nome figura infatti nella lista dei 35 convocati del ct Marcelloper lo stage che la sua selezione svolgerà in vista delle sfide di settembre delle qualificazioni mondiali contro Maldive e Guam. Elkeson, che ha giocato anche nello Shangai Sipg, è indal 2013 e per avere il suo nuovo passaporto ha dovuto rinunciare a quello brasiliano, come prevede la legge cinese e anche cambiare nome. Ora si chiama Ai Kesen, e ha espresso sui social la propria soddisfazione per la convocazione da parte di. “Ora voglio restituire sul campo – ha spiegato su ...

