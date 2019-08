Cesare Cremonini sta per registrare nuove canzoni a Londra

Cesare Cremonini vicino a Dio - dopo che il padre ebbe un ictus davanti a lui… : Nei momenti più difficili la fede può aiutare molto. E ha aiutato Cesare Cremonini qualche anno fa, quando suo padre ebbe un ictus davanti a lui, come ha raccontato sulle pagine di 7, il... L'articolo Cesare Cremonini vicino a Dio, dopo che il padre ebbe un ictus davanti a lui… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

“Il matrimonio più bello di sempre!” - Cesare Cremonini alle nozze di Uccio : dagli scatti con Valentino Rossi ai canti a squarciagola [FOTO] : Cesare Cremonini pazzo di gioia al matrimonio di Uccio e Pamela: il cantante italiano divertito al fianco di Valentino Rossi La VR46 ha festeggiato ieri il matrimonio di Uccio Salucci e la sua bella Pamela. Il braccio destro e amico di vecchissima data di Valentino Rossi è convolato a nozze con la sua compagna e madre della piccola Aurora. Non poteva di certo mancare il Dottore, che ha accompagnato in chiesa, in Ferrari, sotto la pioggia, ...

Ricordate i Lunapop? Solo ora Cesare Cremonini svela tutto : “Perché ci siamo sciolti” : “Ma quanto è bello andare in giro con le ali sotto i piedi?”. Alzi la mano chi non ha mai cantato questa canzone! Semplicemente impossibile, ammettetelo: anche adesso lo avete letto cantando. Bene, piano con l’euforia perché adesso vi sentirete tutti molto “anziani”: questa canzone è di venti anni fa! Era infatti il 1999 quando i Lunapop scalarono le classifiche musicali con 50 special. Un vero successo che ha accompagnato tanti di noi. Oggi, a ...

Cesare Cremonini : "Qualche anno fa - mio padre ebbe un ictus davanti a me" : Cesare Cremonini, intervistato da Walter Veltroni per il magazine de Il Corriere della Sera, 7, ha raccontato un aneddoto molto privato riguardante suo padre.Il cantautore bolognese, infatti, in un'occasione, ha dovuto soccorrere il padre dopo che quest'ultimo ha accusato i sintomi di un ictus davanti a lui, durante una cena a Piazza Santo Stefano, una piazza di Bologna che, tra l'altro, è stata fonte di ispirazione per Cremonini per una sua ...

Cesare Cremonini su 7 del Corriere della Sera : l’hatercrazia - lo scioglimento dei Lunapop e suo padre : Cesare Cremonini si racconta su 7 del Corriere della Sera attraverso un'intervista intensa rilasciata a Walter Veltroni e realizzata negli studi Mille Galassie a Bologna. L'artista sui social racconta di aver trascorso una giornata insieme a chiacchierare dimenticando completamente l'intervista. Ciò che emerge è un racconto a cuore aperto della sua vita, dallo scioglimento dei Lunapop alla società, passando per la hatercrazia - un nuovo ...

Cesare Cremonini racconta una parte intima e inedita di sé : “Quello che è successo a mio padre mi ha cambiato. Desideravo solo risentire la sua voce” : Cesare Cremonini si sta preparando per il tour negli stadi che partirà il 21 giugno 2020 da Lignano per celebrare vent’anni di carriera. I festeggiamenti si concluderanno con il grande concerto-evento all’Autodromo di Imola il 18 luglio. Ci sarà anche spazio per musica nuova, che potrebbe anche uscire a sorpresa entro l’anno. Nel frattempo il cantautore osserva la società, i social e il mondo che sta cambiando, come ammette in ...

Cesare Cremonini/ Il pellegrinaggio per Sinisa Mihajlovic diventa un inno a Bologna : Cesare Cremonini sui social per commentare il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di San Luca in onore di Sinisa Mihajlovic

Il commovente messaggio di Cesare Cremonini per l’amico malato di leucemia : È di ieri la notizia che ha sconvolto il mondo del calcio. Ma non solo. Perché Sinisa Mihajlovic è una persona conosciuta da tutti. Amata e odiata, acclamata dai tifosi delle sue squadre, fischiata e criticata da quelli avversari. Ma stimata ovunque, proprio per quel suo carattere da guerriero che ha messo in luce anche ieri durante la conferenza stampa più difficile della sua vita. Quella in cui ha annunciato a tutti di avere la ...