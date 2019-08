Catania Botte e insulti ai 3 figli | arrestati genitori | “Costretti in un lager domestico”

Fonte : fanpage

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una donna di 33 anni e il marito di 39 sono staticon l'accusa di maltrattamenti ai danni dei 3di 9, 8 e 3 anni. Secondo gli inquirenti, i bambini venivano ripetutamente picchiati per futili motivi, umiliati e tenuti in un clima di terrore e assoggettamento, in quello che è stato definito un vero e proprio "domestico". La coppia ha perso anche la potestàale e i piccoli sono stati affidati ad una casa famiglia.

