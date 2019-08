Casal Monferrato | baby gang picchia commerciante durante festeggiamenti compleanno

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo hannoto, spingendolo a terra e sferrandogli ripetutamente calci e pugni, mentre stavano festeggiando un, poi, dopo alcuni minuti, si sono fermati solo grazie all’intervento di altri giovani. Per questo unadi, in provincia di Alessandria, composta da quattro ragazzi tra i 16 e i 17 anni, è stata denunciata dalla polizia con l’accusa di aggressione. Vittima del pestaggio undi 41 anni, che, secondo le prime ricostruzioni, in un precedente incontro avrebbe rimproverato i quattro che stavano facendo rumore fuori dal suo locale. Il 41enne, dopo l’intervento di altri giovani che hanno messo in fuga il branco e chiamato le forze dell’ordine, è stato portato all’ospedale dove è stato ricoverato per una settimana, uscendo con una prognosi di 30 giorni per trauma cranico, ferita all’arcata ...

