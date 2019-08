Cara ‘Bestia’ | ora ti sei inceppata | c’è qualcosa che non puoi manipolare

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) di Giovanni Papa“Bestia”, dopo 30 anni che vivo professionalmente il mondo It non avrei mai creduto di scrivere direttamente a un programma che, per quanto performante in talune situazioni, resta pur sempre un programma. Avere la capacità di combinare un sostanziale casino – modificando in modo repentino il corso di un governo che, a dispetto di una scriteriata legge elettorale, altro non avrebbe dovuto fare se non seguire la linea di un contratto faticosamente sottoscritto da esseri umani – mi ha fatto ricredere sulla vera influenza che la tecnologia ha sull’uomo.Bestia, grandi scenari si aprono per te all’orizzonte. Per te e per tutte quelle applicazioni a tua immagine e somiglianza, che seguendo le orme di più famosi predecessori già sperimentati con successo oltreoceano riescono, con i dovuti distinguo, a condizionare le azioni di uomini che si sono ...

ivan65551342 : @FioreFerdi1 @matteosalvinimi Cara ferdi l’ignoranza è una brutta bestia ha fatto danni sono i tuoi a@ici Monti re… - Raffenja1 : @rossmiccio @emergency_ong Scusa mia cara , ma se mi dici che sono scemo , ti dico grazie , è vero , ma se vuoi far… - elvise1657 : RT @skipper_66: @eziomauro @GalanoLuigi @repubblica Cara Repubblica, sono anni che la bestia getta fango, ora ve ne accorgete? -