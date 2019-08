Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019)PSG. La stagione è appena iniziata eppure i francesi sembrano non scrollarsi di dosso tutte le problematiche di quella scorsa, a partire dal caso Neymar, ma non solo. Lodel Paris Saint Germain assume sempre più i contorni di una polveriera, almeno stando alle ricostruzioni di ‘Le Parisien‘ che parla di una distanza sempre più marcata fra Thomas Tuchel e i suoiri. Non si è arrivati ancora all’ammutinamento ma in molti iniziano a essere delusi dal tecnico tedesco e a metterne in dubbio metodi, idee e scelte. L’ultima delle quali riguarda Draxler, titolare nella gara poi persa contro il Rennes. Al tedesco, a differenza di Meunier, è stata concessa una seconda chance dopo la prova opaca contro il Nimes, ma è stato di nuovo deludente. Il quotidiano francese ha raccolto anche uno scambio di battute fra due calciatori scesi in campo ...

CalcioWeb : Caos #PSG, spogliatoio spaccato: 'Hai capito come abbiamo giocato? No, come al solito...' - sscalcionapoli1 : Caos Real, Bale vuole denunciare il club: tensione alta dopo il ‘no’ al Psg - SiamoPartenopei : Caos Real, Bale vuole denunciare il club: tensione alta dopo il 'no' al Psg -