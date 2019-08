Canoa velocità | Mondiali 2019 | inizia la rincorsa verso Tokyo per Manfredi Rizza e

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Italia ancora distante dal vertice nel settore femminile. Qualificazione a Tokyo 2020 difficilissima : L’Italia del settore femminile della Canoa velocità continua a soffrire, tanto che alla cronica assenza di azzurre competitive in campo internazionale nella canadese, si sono aggiunte le selezioni interne prima dell’inizio dell’ultimo ritiro della Nazionale, che hanno portato i tecnici ad individuare le atlete da schierare in tre delle quattro specialità olimpiche del kayak, non formando neppure il K4 500. Così per quanto ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Carlo Tacchini e Santini-Incollingo inseguono un pass olimpico non semplice nella canadese : La canadese italiana punta verso Tokyo 2020 e lo fa con Carlo Tacchini nel C1 1000 e con la coppia Daniele Santini-Luca Incollingo nel C2 1000: se sul primo non vi erano dubbi, il secondo equipaggio azzurro ha dovuto superare prima la concorrenza dei fratelli Sergiu e Nicolae Craciun, ora entrambi cittadini italiani. Nel C1 1000 saranno sei gli equipaggi che avranno accesso alle Olimpiadi del 2020, dei quali uno però è riservato al Giappone, ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : il programma e gli orari giorno per giorno. Come vederli in tv : il calendario completo : Scatteranno domani, mercoledì 21 agosto, i Mondiali di canottaggio: a Szeged, in Ungheria, oltre che per le medaglie si lotterà, nelle specialità olimpiche, per i primi 82 (41 per genere) pass a cinque cerchi, in palio proprio nella rassegna iridata, per evitare di passare per le regate di qualificazione olimpica in programma nel 2020. Dopo due giorni dedicati alle batterie, i titoli si inizieranno ad assegnare venerdì 23, con le finali spalmate ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : Samuele Burgo e Luca Beccaro possibili sorprese nel K2 1000 metri : Samuele Burgo e Luca Beccaro: saranno loro i rappresentanti dell’Italia ai Mondiali di Canoa velocità nella specialità olimpica del K2 1000 metri. Superata la concorrenza interna di Giulio Dressino e Nicola Ripamonti: tocca a loro dunque tentare la qualifica a Tokyo 2020 centrando uno dei sei slot a disposizione a Szeged, sede della rassegna iridata. Per tentare la conquista della carta olimpica Burgo è stato dirottato unicamente su questa ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Appuntamento decisivo per i K4 : Anche la Canoa velocità inizia il proprio percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che scatteranno mercoledì 21 a Szeged, in Ungheria, saranno la prima rassegna che assegnerà carte olimpiche. Ai Giochi del prossimo anno saranno qualificati un totale di 140 imbarcazioni e 246 atleti. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un’imbarcazione per ciascun evento, con il limite di sei uomini e sei donne per il kayak e tre uomini e ...

Canoa velocità - Mondiali 2019 : i criteri di qualificazione a Tokyo 2020. I piazzamenti da ottenere per staccare il pass olimpico : I Mondiali 2019 di Canoa velocità, che si svolgeranno a Szeged (Ungheria) dal 21 al 25 agosto, saranno una tappa decisiva del percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Infatti in questa gara verranno messi a disposizione 82 dei 140 posti per equipaggi per la prossima rassegna a cinque cerchi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i criteri di qualificazione e i piazzamenti da ottenere per staccare il pass olimpico. Partiamo dal ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : per l’Italia dodici finali centrate - ma una sola medaglia : Si sono conclusi ieri a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: tempo di bilanci per l’Italia, che chiude la rassegna iridata di categoria con dodici finali A centrate, ma con una sola medaglia conquistata. Sette gli atti conclusivi conquistati con gli under 23, cinque con gli Juniores, mentre per quanto concerne le distanze sono sette sui 1000, tre sui 200 e due sui 500. UNDER 23 Il miglior piazzamento lo fanno ...

Canoa velocità - Mondiali Junior/U23 Pitesti 2019 : la prima medaglia dell’Italia è l’argento di Irene Bellan : Sono proseguiti oggi a Pitesti, in Romania, i Mondiali Junior/Under 23 di Canoa velocità: nella terza giornata di gare, riservata alle finali sui 200 metri, tre imbarcazioni azzurre hanno centrato l’ultimo atto e per l’Italia è arrivato l’argento di Irene Bellan nel K1 200 Junior. Domani, nell’ultimo giorno di competizioni, sono in programma le finali sui 500 metri. Nel K1 200 Junior femminile Irene Bellan sfiora ...