Calciomercato Roma | ufficiale l’arrivo di Zappacosta | prestito di 6 mesi con opzione

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Davideè un nuovo giocatore della. Il club giallorosso ha annunciato in una nota sul proprio sito di aver prelevato l’esterno “a titolo temporaneo e gratuito fino al gennaio 2020, con possibilità di estensione delfino al giugno 2020″. L’ex calciatore del Chelsea indosserà la maglia numero 2. “Sono contento di essere arrivato alladopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore – ha commentato il terzino azzurro – Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”. Soddisfatto anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi. “Sono felice di accogliere nuovamentein una mia squadra – ha evidenziato il dirigente della– Rispetto al giocatore che ho apprezzato a ...

FabrizioRomano : #Roma arriva Davide Zappacosta per la fascia destra: affare fatto in prestito secco, via libera dal Chelsea e prest… - FabrizioRomano : Il RB Lipsia ha avviato un dialogo con la Roma per Patrik Schick: interessamento concreto per un prestito con dirit… - DiMarzio : #Roma, #Zappacosta ad un passo. I dettagli ?? -