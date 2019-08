Calciomercato Fiorentina – Non solo Ribery | chiesto Politano all’Inter | secco no del club

Franck Ribery alla Fiorentina - l'ultimo colpo del Calciomercato : Che colpo Franck Ribery alla Fiorentina. «Sono contento di essere qui con la mia famiglia, da una settimana sto parlando con le persone della Fiorentina e Luca Toni mi ha detto che è una grande società e che Firenze è una bella città. L'italiano? Ancora non è perfetto, ma è una lingua che mi piace». Così Franck Ribery si è presentato ai tifosi viola, entusiasti per l’arrivo di ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery è arrivato : le prime immagini del francese in maglia viola [FOTO] : Il giocatore francese è arrivato con un volo privato dalla Germania, adesso sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto Finalmente è arrivato, adesso la Fiorentina e i suoi tifosi non hanno più nulla da temere. Franck Ribery è sbarcato a Firenze con un volo privato proveniente da Monaco, polo viola addosso e subito sciarpa in mano per farsi immortalare con i nuovi colori appena atterrato in Italia. “Sono contento, sono ...

Calciomercato - le ultime trattative : l’Atalanta chiude Laxalt - sondaggio della Fiorentina per Nagatomo : La Spal ha annunciato Karlo Letica, portiere croato che sostituirà Gomis nella rosa di Semplici, accordo con il Club Bruges in prestito con diritto di riscatto. Letica è un classe ’97 cheha giocato 16 partite nella scorsa stagione con Il Bruges tra Champions League e campionato belga. Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito, è un nuovo calciatore dell’Ipswich Town. Si rinforza ulteriormente ...

Calciomercato Fiorentina - fatta per Ribery : i dettagli : C’è l’accordo tra la Fiorentina e Frank Ribery. Il calciatore francese è atteso in Italia già domani per le visite mediche di rito e la firma che lo legherà ai viola per 2 anni. Innesto di esperienza e qualità per la squadra di Montella. Il braccio destro del presidente Commisso, Joe Barone, è a pranzo per la fumata bianca. Calciomercato Fiorentina, Ribery ciliegina sulla torta: col francese l’attacco è super [IL NUOVO ...

Calciomercato Fiorentina - avanti tutta per Franck Ribery : vicino l’accordo con il giocatore francese : Il club viola e l’entourage del giocatore stanno lavorando per ridurre tutte le distanze, così da sancire il definitivo accordo La Fiorentina sogna il colpo Franck Ribery e, mai come in questo momento, è convinta di poterlo realizzare. Il club viola continua a lavorare con l’entourage dell’ex Bayern Monaco, l’obiettivo è ridurre le ultime distanze che separano le due parti così da giungere all’agognata fumata ...

Calciomercato Fiorentina - Ribery ciliegina sulla torta : col francese l’attacco è super [IL NUOVO 11] : Calciomercato Fiorentina – Una ventata d’entusiasmo come non si vedeva da tempo ha portato in dote l’arrivo dell’imprenditore italo-americano Rocco Commisso nella città toscana. Un capitale importante, il suo, che tuttavia vuole gestire con logica ed oculatezza al fine di programmare un ritorno dei viola tra le ‘big’. Dopo la conferma in panchina di Montella, arrivato nel finale di una stagione, quella ...

Calciomercato 20 agosto : Juventus - clamoroso affondo per Neymar. Inter-Sanchez - è fatta. Fiorentina su De Paul : Calciomercato 20 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 20 agosto. Juventus– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, la Juventus sarebbe pronta a tentare il clamoroso affondo per Neymar. Paratici potrebbe offrire circa 100 milioni di euro più il cartellino di Dybala per convincere il PSG a dire sì. Prime indiscrezioni anche sull’ingaggio […] L'articolo Calciomercato 20 agosto: ...

Calciomercato Fiorentina - Pradè svela tutto : da Ribery a Biraghi fino a Politano : ”Ribery? Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, ha offerte economiche importanti, ma se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e la Fiorentina lo aspettano a braccia aperte”. Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, al termine della gara di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Monza oggi al Franchi. ‘‘Non disponiamo di forze economiche come le squadre russe o ...

Calciomercato Fiorentina - le ammissioni di Pradé : “Ribery è un giocatore che ci piace. Biraghi? Vuole l’Inter” : Al termine del match di Coppa Italia contro il Monza, il direttore sportivo del club viola ha fatto il punto sul mercato Una vittoria sofferta contro una formazione di Serie C, un match risolto solo nel finale al termine di una prestazione non proprio esaltante. La Fiorentina elimina il Monza dalla Coppa Italia, accedendo così al turno successivo grazie alla doppietta di Vlahovic e al gol di Chiesa, che chiude i conti dopo l’iniziale ...

Calciomercato Fiorentina – Toni versione direttore sportivo : “Viola prendi Ribery! Lo consigliai a Pradè e mi disse…” : Luca Toni veste i panni di direttore sportivo e consiglia alla Fiorentina un colpo di spessore internazionale: l’ex bomber spinge per l’arrivo di Franck Ribery La Fiorentina di Rocco Commisso non ha ancora effettuato il suo grande colpo di mercato. Il neo patron Viola ha trattenuto Federico Chiesa, resistendo alle tante avance dei top club, ma non ha ancora piazzato l’acquisto in grado di scaldare la piazza. Serve un nome ...