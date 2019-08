Brescia | bomber a confronto | Hubner incontra Balotelli FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ilha piazzato un colpo veramente clamoroso per il campionato di Serie A, si tratta dell’attaccante Mariotornato in Italia con l’intenzione di tornare grande protagonista e riconquistare la maglia della Nazionale. Visita di buon auspicio per l’ex calciatore del Marsiglia, è stato accolto e riabbracciato allo storico centravanti Dario, che con la maglia del, fra il 1997 e il 2001 ha segnato 85 reti in 143 presenze. Lo stesso Marioha pubblicato sui social unache lo ritrae accanto all’ex calciatore, “Grande Mario”, è stata l’immediata risposta da parte dial, il commento di Alessio Sundas: “Grande operazione, farà la differenza” L'articoloCalcioWeb.

Massimo898 : A sinistra un ottimo attaccante a destra il bomber Dario 'Bisonte'Hubner ?? #Brescia - Nicolo_P_ : RT @Dulafive: Balotelli al Brescia vuole anche dire, oltre allo stracciamento di coglioni dei media alla prima partita buona, materiale da… - Matty2094 : RT @Dulafive: Balotelli al Brescia vuole anche dire, oltre allo stracciamento di coglioni dei media alla prima partita buona, materiale da… -