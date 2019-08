Bianca Guaccero e l’ex fidanzato Nicola Ventola si sono rivisti

Miss Italia 2019 - salta Bianca Guaccero : ultime news su giuria e ospiti : Miss Italia 2019 news: chi saranno i giurati e gli ospiti Fervono i preparativi per la nuova edizione di Miss Italia che, in occasione dei suoi 80 anni, torna in Rai. L’ultima serata dedicata al concorso di bellezza andrà in onda venerdì 6 settembre e sarà condotta da Alessandro Greco, che torna in tv dopo […] L'articolo Miss Italia 2019, salta Bianca Guaccero: ultime news su giuria e ospiti proviene da Gossip e Tv.

Una vita da cantare - Bianca Guaccero il sabato sera Rai1 con Enrico Ruggeri : Accanto ad Enrico Ruggeri nello show del sabato sera di Rai1, dal titolo Una vita da cantare e in onda a partire dal prossimo 16 novembre, ci sarà Bianca Guaccero. Ad anticipare la notizia il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno, in un articolo firmato da Monica Setta, in procinto di tornare sulla tv pubblica al timone di Unomattina in famiglia (con Tiberio Timperi).Per l'attrice pugliese, dunque, nuovo impegno televisivo, dopo la conferma ...

Bianca Guaccero ‘La dedica a chi dice che sono troppo magra’ : “Ho il sedere grande e il seno piccolo.. e quindi?” Giusto e allora, ma come si fa ad attaccare una donna di talento di grande bellezza come Bianca Guaccero, e attaccarla per il suo aspetto? Contro i tanti haters la conduttrice di Detto Fatto (ha sostituito con grande bravura nell’ultima stagione Caterina Balivo) ha perso la pazienza e sprecato un poco del suo tempo postando una sua foto che la ritrae di schiena in cui ...

Bianca Guaccero e Manila Nazzaro a Miss Italia 2019 (Anteprima Blogo) : In attesa che arrivino notizie ufficiali per quanto riguarda la conduzione (in pole ci sarebbero Flavio Insinna e Nino Frassica), Blogo è in grado di anticipare che alla finale di Miss Italia 2019, in onda in diretta su Rai1 il prossimo 6 settembre, dovrebbero prendere parte anche due volti noti della tv pubblica. Stando a quanto ci risulta, infatti, dovrebbero esserci Bianca Guaccero e Manila Nazzaro. L'attrice, che nel 1995 prese parte a ...

Bianca Guaccero - altro che Detto Fatto : ascesa clamorosa - "a lei la prima serata del sabato su Rai 1 : Un'ascesa verticale per Bianca Guaccero in Rai? Approdata a Viale Mazzini lo scorso anno alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2, Davide Maggio ora dà conto di una clamorosa indiscrezione sull'attrice convertita alla televisione: il prossimo anno è pronta a conquistare il sabato sera della rete ammi

Bianca Guaccero annuncia : “A Detto Fatto ci sarà una sorpresa!” : Bianca Guaccero sulla nuova edizione di Detto Fatto: “Novità in arrivo!” La passata stagione televisiva è stata di grande successo per Bianca Guaccero che, raccolto il testimone dalle mani di Caterina Balivo, ha condotto la nuova edizione di Detto Fatto con il suo modo sincero, allegro e senza inutili sofismi. Un successo meritato che le è valsa la riconferma su Rai2. In un’intervista al settimanale Nuovo Tv ha annunciato ...