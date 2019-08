Basket | Sergio Rodriguez presentato a Milano per la nuova esperienza in maglia Olimpia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ieri è andata in scena la presentazione ufficiale di, il più importante colpo di mercato estivo dell’. La società meneghina ha trovato un accordo con l’ex playmaker di Real Madrid e Cska Mosca, capace di conquistare 2 Euroleghe, 5 Campionati Nazionali (3 in Spagna, 2 in Russia) con i club e due medaglie olimpiche con ladella Nazionale spagnola. Il cestista classe 1986 si èmettendo in chiaro il proprio status all’interno della suasquadra. “Sono l’unico dell’ad aver vinto l’Eurolega, normale che questo possa darmi qualcosa in più in termini di leadership – ha spiegato il “Chacho” – Cerco di portare ala mia mentalità, quella di una cultura vincente. Anche di questo ho parlato con Messina prima di firmare: gettiamo le basi per un progetto a ...

