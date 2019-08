Fonte : affaritaliani

(Di mercoledì 21 agosto 2019)apre in territorio, nonostante ladi governo e le dimissioni di Conte. In ribasso lo spread, appena sopra i 200 punti Segui sutaliani.it

mistermeo : RT @Affaritaliani: Spread in lieve calo a 205 puntiBorse verso un avvio positivo - Affaritaliani : Borsa, avvio positivo per Piazza Affari: niente tonfo dopo la crisi di governo - atanor7 : RT @Affaritaliani: Avvio positivo per Piazza Affari Niente tonfo dopo la crisi 5s-Lega -