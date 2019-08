Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’, già prima di iniziare, va a mille. Vittoria in amichevole per 9-1. No, l’avversaria non era una rappresentativa locale ma bensì una delle maggiori candidate al salto in Serie B e che ha dato filo da torcere fino all’ultimo alla Fiorentina in Coppa Italia: il Monza. Ma questaormai non stupisce più e si prepara alla grande alla stagione che la vedràimpegnata in Champions League. Nel test contro la squadra di Berlusconi a segno nel primo tempo licic su rigore (23′), asto per il contatto Negro-Zapata, e Pasalic (26′) di testa su cross di Hateboer. Gol a raffica nella ripresa. Ancora(3′) su punizione, Negro (5′) per i brianzoli sotto porta su lancio lungo di Mosti, Gomez (10′) a giro dal limite su appoggio all’indietro di, Masiello (12′) di testa su cross di Reca dalla ...

CalcioWeb : #Atalanta esagerata, 9-1 al #Monza! Scatenato #Ilicic, segna anche #Skrtel - sal_amoroso21 : @sacredxyz @SkySport @juventusfc @Inter @OfficialSSLazio @sscnapoli @Atalanta_BC La lamentela sul mercato è ancora… -