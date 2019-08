Asta Fantacalcio | fra i volti nuovi da prendere Ribery | Zappacosta | Balotelli e Lozano

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Sono giorni davvero bollenti per i tanti appassionati diche si stanno preparando per l'che precederà l'inizio del campionato di serie A. In molti infatti hanno deciso di riunirsi e sfidarsi con gli amici nonostante il calciomercato sia ancora aperto. Altri invece hanno rinviato questo appuntamento dopo il 2 settembre, approfittando della pausa del campionato. In questi giorni sono diversi igiocatori che stanno infatti arrivando nelle squadre di serie A, allungando e aggiornando dunque la lista dei possibili obiettivi per la propria fantarosa. Tutti in cerca dunque di utili consigli e di notizie, ma chi sono gli ultimida appuntare?...

punkrostini : Samuel: l’8 settembre ci sono i the maine a Londra Io: andiamo? Samuel: no ho l’asta del fantacalcio - fantapiu3 : Continuiamo con i #consiglifantacalcio per l' asta #fantacalcio e ci proiettiamo sui difensori,come al solito all'… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Lozano al #fantacalcio: quotazione, ruolo, spesa all’asta e come cambierà il #Napoli -