Ashley Graham rivendica il corpo che cambia in gravidanza

Ashley Graham mostra orgogliosa le smagliature da gravidanza. "Sei ispirazione per noi mamme" : Quando si tratta di promuovere il body-positive, Ashley Graham non è seconda a nessuno. La modella curvy si è mostrata nuovamente senza filtri, scegliendo di postare un’immagine intima, che mette in evidenza le sue smagliature da gravidanza. Nello scatto apparso sul suo profilo Instagram, Graham non nasconde quelli che per molte donne sono difetti, motivo di imbarazzo e disagio con il proprio corpo. Visualizza ...

Ashley Graham è incinta - l’annuncio (con ecografia) della modella curvy più famosa al mondo : L'americana, la più celebre delle modelle "taglie forti", ha annunciato di essere incinta per la prima volta. Lo ha fatto insieme al marito Justin Ervin, proprio nel nono anniversario del loro matrimonio. La coppia ha mostrato anche l'ecografia del bebè in arrivo: "La nostra vita sarà ancora più bella".Continua a leggere

Ashley Graham incinta del primo figlio : «Sorpresa - la famiglia cresce» : Sorpresa: Ashley Graham sarà presto mamma. La modella curvy più ...

Ashley Graham è incinta : l'annuncio su Instagram : Ashley Graham è in dolce attesa. Nel giorno del nono anniversario di nozze con suo marito, la super modella curvy ha condiviso un video su Instagram in cui annuncia la sua gravidanza. Ashley Graham è incinta. La modella oversize più famosa al mondo ha dato la notizia su Instagram per la gioia dei milioni di follower che da anni la seguono con grande affetto. È una delle portabandiera del movimento “love your self” e nonostante ...

Ashley Graham ... vacanze italiane ed esplosive : vacanze italiane per Ashley Graham, che ha prima fatto tappa in Sicilia e poi si è diretta alla volta della Costiera Amalfitana insieme al marito Justin Ervin. “Paradiso in terra”, scrive su Instagram, postando le foto del suo viaggio. Con il mare cristallino sullo sfondo e le curve esplosive fasciate dal costume, la modella regala ai follower immagini provocanti tra docce e pose hot. E’ orgogliosa delle sue curve e si muove con sensualità ...

