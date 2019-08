Apple TV+ | prezzo e uscita in Italia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Il lancio diTV+ è previsto per novembre. Secondo un'indiscrezione riportata da Bloomberg – che cita fonti interne all'azienda – il nuovo servizio di tv in streaming annunciato lo scorso marzo dovrebbe debuttare tra meno di tre mesi in più di cento Paesi,compresa. La nuova piattaforma permetterà di accedere a film, documentari, serie e programmi creati dai migliori talenti del cinema e della televisione, con una programmazione inedita e realizzata in collaborazione con star internazionali come Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer, J.J. Abrams, Jason Momoa e molti altri. Stando a quanto riportato dal quotidiano finanziario statunitense,starebbe pensando di offrire un abbonamento a 9,99 dollari al mese per accedere ai contenuti diTV+, allineandosi così con la cifra ...

